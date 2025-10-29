2024¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É½÷»Ò¥¹¥È¥êー¥È¡¦¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎµÈÂôÎø¤µ¤ó´Æ½¤&¿äÁ¦¡ª¡¡»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¹¥±¥Üー³¨ËÜ¡Ø¥Ê¥¤¥¹¥á¥¤¥¯¡ª¡Ù10·î29ÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡Ê¥¹¥±¥Üー¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¡Ø¥Ê¥¤¥¹¥á¥¤¥¯¡ª¡Ù¡Êºî¡¿¿·°æÍÎ¹Ô¡¢´Æ½¤¡¿µÈÂôÎø¡¦»û°æÍµ¼¡Ïº¡Ë¤ò2025Ç¯10·î29Æü¤Ë´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¹¥±¥Üー¤ÎÆþÌç³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Î¥Ñー¥Ä¤ÎÀâÌÀ¤ä¡¢¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¿ô¡¹¡¢Ãç´Ö¤ÈÎý½¬¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¥³¥Ä¤Ê¤É¤ò¼«Á³¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¥±¥Üー¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Æ½¤¤Ï¡¢2024¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É½÷»Ò¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÈÂôÎøÁª¼ê¤È¡¢¤½¤Î¥³ー¥Á¤Ç¤¢¤ë»û°æÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¹¥±¥Üー³¨ËÜ¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡ª
¡öÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡£´ºÐ～°ìÈÌ
¢£½ñ±Æ
¢£ÂÓÉÕ¤½ñ±Æ
¢£¤ª¤â¤ÊÆâÍÆ
¤¢¤ëÆü¡¢¥Ý¥ë¥Ã¥Á¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ò³Ú¤·¤à¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤Î¥¨¥ê¥ó¥®¥ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¥ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥¹¥±¥Üー¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥Üー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ä¥¹¥±¥Üー¥Ñー¥¯¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤ë¥Ý¥ë¥Ã¥Á¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¥¹¥±¥Üー¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ö¥ªー¥êー¡×¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£ºî¼Ô¡¦¿·°æÍÎ¹Ô¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£³¨ËÜºî²È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£¡Ø¥´¥È¥´¥È ¥´¥Ã¥È¥ó¡Ù¡Ø¥Ï¥Ã¥Ôー ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡ª¡Ù¡Ø¥Ä¥êー¤µ¤ó¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¡¢¡Ø¤ì¤¤¤¾¤¦¤³¡Ù(ÐóÀ®¼Ò)¡¢¡Ø¤¤¤í¤¤¤í ¤Ð¤¢¡Ù(¤¨¤Û¤ó¤ÎÅÎ)¡¢¡Ø¤·¤í¤È¤¯¤í¡Ù(´äºê½ñÅ¹)¡¢¡Ø¤¤Æ¤ë¤Î ¤À¤¢¤ì?¡Ù(¤¯¤â¤ó½ÐÈÇ)¡¢¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ý¥Ý¥ê¤Ï ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ ¤¤¤«¤ê¤ò¤Î¤ê¤¤Ã¤¿¡Ù(¥Ñ¥¤ ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë)¤Ê¤É¡¢³¨ËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç200ºý°Ê¾å¤òÀ©ºî¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä´á¶ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£2026Ç¯¡¢³¨ËÜºî²È¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò¤à¤«¤¨¤ë¡£
¿·°æÍÎ¹Ô¤µ¤ó
¢£´Æ½¤¡¦µÈÂôÎø¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î³¨ËÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡ª¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£´Æ½¤¡¦µÈÂôÎø¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
7ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢·»¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ò»Ï¤á¤ë¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ò´Ñ¤Æ¼«¿È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤á¤Ð¤¨¡¢Âç²ñ¤Ø¤Î»²Àï¤ò·è°Õ¡£2021Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥ÉÁª¼ê¸¢½÷»Ò¥¹¥È¥êー¥È¤Ç5°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¤ÊÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¡£2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É½÷»Ò¥¹¥È¥êー¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤â¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¡ÖStreet League¡×¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡ÖSuper Crown 2024¡×¤Ç2°ÌÆþ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÌö¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
µÈÂôÎø¤µ¤ó
¢£´Æ½¤¡¦»û°æÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ê¼Ì¿¿¤Ê¤·¡Ë
¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖACT sb store¡×¤Î¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢¥¹¥¯ー¥ë¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆµÈÂôÎø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤ò°é¤Æ¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥êー¥È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¡¢¹ñÆâÂç²ñ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎMC¤ò¤³¤Ê¤¹¥Þ¥ë¥Á¥¹¥±ー¥È¥Üー¥Àー¡£
¢£ÃæÌÌ²èÁü
¢£¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Î¥Ñー¥Ä¤ÎÀâÌÀ¤â¡ª
ºîÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ã¥¤ä¥¦¥£ー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥±¥Üー¤Î¥Ñー¥Ä¤Î¾Ò²ð¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥Üー¤Î¤³¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
¡¦Ãø¼Ô¡§¿·°æÍÎ¹Ô
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦Äê²Á¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÊÇ¿ô¡§32¥Úー¥¸