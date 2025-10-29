リカバリーウェア購入者の9割が「2万円以下」で選択！疲れを取るにも”コスパ重視”が新常識

ムーンムーン株式会社

気温が下がり、疲れや睡眠の質に悩む声が増える秋冬。「着るだけで疲労回復をサポートする」と話題の“リカバリーウェア(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)”が注目を集めています。快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営する「ムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)」は、全国の20～60代男女182名を対象に「リカバリーウェアの価格と満足度」に関する調査を実施しました。結果、購入者の半数以上（50.5％）が1万円未満のリカバリーウェアを購入、「疲労感が減った」「寝つきが良くなった」など効果を実感する声が多数寄せられました。物価高の中でも“コスパ重視で疲労回復に投資する”傾向が浮き彫りとなっています。

調査背景

電気代や食品価格の上昇が続き、節約志向が高まる中「できるだけお金をかけずに健康や睡眠の質を保ちたい」という“コスパ重視の自己投資”が広がっています。特に着るだけで疲労回復をサポートすると話題の「リカバリーウェア(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)」は、スポーツ選手の使用から一般層にも普及し、日常の疲労ケアアイテムとして定着しつつあります。今回の調査では、リカバリーウェア購入者の価格帯別の満足度や効果実感に焦点を当て、「コスパを意識しながら疲労回復に投資する人々」の実態を明らかにしました。

調査サマリー

詳細データ

- 購入理由のトップは「睡眠の質改善」と「疲労回復」（いずれも31.9％）- 半数以上（50.5％）が1万円未満の商品を購入。次に多い価格帯は「1～2万円台」（44.0％）- 重視ポイントは「効果・機能性」（21.1％）と「価格の手ごろさ」（18.0％）が拮抗- 効果実感の最多は「疲労感が減った」（19.3％）、「寝つきが良くなった」（16.1％）- 約8割（75.8％）が「買い替え・買い足しを検討したい」と回答Q1. リカバリーウェアを購入したきっかけは何でしたか？- 睡眠の質を改善したかった：31.9％- 疲労回復を早めたかった：31.9％- SNSや口コミで話題になっていた：12.1％- 価格が手ごろだった：11.5％- 家族・友人の口コミ：8.6％- その他：4.0％

→ 睡眠・疲労回復を目的とした実用的な理由が6割超。「話題性」よりも体調の変化を感じて購入を決意した層が多く、日常の疲れ対策として定着している様子がうかがえます。

Q2. 購入したリカバリーウェアの価格帯を教えてください。- 1万円未満：50.5％- 1万～2万円台：44.0％- 3万円以上：5.5％

→ 購入層の約9割が2万円以下。「高価格＝高効果」というよりも、予算内で納得できる効果を得たいという価値観が主流です。

Q3. リカバリーウェアを選ぶ際、どのようなポイントを重視しましたか？- 効果・機能性：21.1％- 価格の手ごろさ：18.0％- 着心地・肌触り：18.0％- 評判・口コミ：8.0％- 洗濯・お手入れのしやすさ：7.2％- その他：27.7％：（ブランドの信頼性：6.4%、素材の品質：6.4％、通気性・季節対応性：5.1％。など）

→ 効果を重視しつつも、価格や着心地とのバランスを取る層が大多数。「高機能・高価格」よりも「長く使える快適さとコスパ」を軸に選ぶ傾向が見られました。

Q4. リカバリーウェアを着用して、どのような変化を感じましたか？- 疲労感が減った：19.3％- 寝つきが良くなった：16.1％- 体の冷えを感じにくくなった：14.3％- 睡眠中の中途覚醒が減った：9.9％- 肩こり・腰痛が軽減した：8.7％- その他：31.7％（朝の目覚めがスッキリした：8.4％、リラックスできる時間が増えた：7.8％、快適に眠れるようになった：7.8％、など）

→ 着用後に疲労軽減・睡眠改善を実感する人が多数。「着るだけで整う」感覚が支持を集め、冷え対策やリラックス目的でも活用が広がっています。

Q5. 今後もリカバリーウェアの買い替え・買い足しをしたいと思いますか？- 状況次第で検討したい：57.1％- 今のところ予定はない：20.3％- ぜひしたい：18.7％- もう買わないと思う：3.9％

→ 約8割が前向きな買い替え意向を持ち、リピートを前提とした日常アイテム化が進行中。価格以上の効果実感が次回購入のモチベーションにつながっていると考えられます。

調査結果のまとめ

今回の調査では、リカバリーウェア(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)が「高級志向」ではなく、手頃な価格で効果を実感できる日常アイテムとして広がっていることが明らかになりました。購入者の半数が1万円未満の商品を選びながらも、疲労軽減や睡眠改善の効果を感じており、“価格より実感”を重視する消費スタイルが定着しつつあります。また、約8割が「買い替え・買い足しを検討したい」と回答し、リピート意向の高さも特徴的です。物価高の中でも「健康や睡眠の質には投資したい」と考える人が増えており、今後はコスパ良く続けられる疲労回復習慣として、さらに需要が拡大していくことが期待されます。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

今回の結果から、リカバリーウェア(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)が特別なケア用品から日常的な疲労対策ツールへ進化していることが分かります。着るだけで血行促進や体温維持をサポートできるため、寒暖差の大きい季節には睡眠の質や翌日の疲労感に直結しやすいアイテムといえます。高価格帯でなくても機能性を十分に備えた製品が増え、“コスパの良い自己ケア”を重視する時代にマッチしています。疲労回復や睡眠改善は一度で完結しません。大切なのは、無理なく続けられる習慣として取り入れることです。快眠ランドでは今後も、忙しい現代人が心身を整える時間を日常の中に取り戻せるようサポートしてまいります。

調査概要

- 調査期間：2025年10月22日～2025年10月27日- 調査対象：全国の20～60代の男女182名- 調査方法：インターネット調査- 実施機関：快眠ランド

