ECモールの美容健康ランキング分析レポート2025年10月を公開
ECモール（Amazon、楽天）の美容健康ランキングでどんな商品が上位なのか分析したレポート2025年10月分を無料公開しました。
■調査概要
Amazon、楽天それぞれにおいて、美容健康カテゴリー（化粧品・健康食品・サプリメントなど）のランキングTOP100の最新データを収集、分析。さらに前月データと比較し、どのような変化があったのかも説明しています。
商品名、商品の種類、価格、口コミ数などの他に、薬事表現例、薬機法分類、有効成分などの項目も収集、分析してレポートにまとめています。
ランキング分析レポートはこちら :
https://yakujihou-marketing.net/ecmall/
■今月のレポートでわかること
・Amazonと楽天でランクインしている商品群の明確な違い
・今月の人気ブランド・メーカー
・前月からのランクイン商品の変化
・人気のプロテインジャンルで◯◯◯という変化
など
■レポート活用のメリット
レポート活用のメリットとしては以下があります。
（1）競合分析
どのブランドがランキングを占めているか、どんな商品がランキング入りしているかを確認できます。
（2）商品開発への応用
上位商品の特徴を分析することで、消費者が支持する要素を確認できます。
（3）マーケティング施策の最適化
売れている商品のキーワードや訴求ポイントを把握することで自社のマーケティング施策に活用することができます。
上記のような内容以外にも様々なメリットがあり、今後の幅広い意思決定に役立ちます。
ランキング分析レポートはこちら :
https://yakujihou-marketing.net/ecmall/
■「薬事法マーケティングの教科書」について
URL：https://yakujihou-marketing.net/
薬事法マーケティングの教科書は、化粧品・健康食品・サプリメント・美容健康器具などを扱う企業がかかわる法律（薬機法・景品表示法など）を学べるサイトです。
法律の解説や違反事例の紹介、対策などについて最新の情報も収集し、発信しています。
薬機法のOK/NG表現集や機能性表示食品レポートなど、様々なレポートの無料プレゼントを行っています。
■運営会社
株式会社UOCC
https://uocc.co.jp/
https://yakujihou-marketing.net/