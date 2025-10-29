住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」生成AIを活用したチャットサポート「AIアドバイザー」を新たに導入

株式会社MFS

株式会社MFS（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中山田 明）は、住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」において、生成AIを活用したチャットサービス「AIアドバイザー」を開発し、「モゲチェック」上での提供を開始しました。本機能は、ユーザーが抱える住宅ローンに関する疑問や不安に対し、AIがリアルタイムで分かりやすくチャット形式で回答するサポート機能です。金利タイプの違い、団体信用生命保険（以下、「団信」）の内容、各ローン商品の特徴や審査の流れなど、住宅ローンに関する様々な情報をAIが整理し、ユーザーの最適なローン探しを24時間サポートします。

● 背景

住宅ローンは、商品選択や審査条件が複雑で、多くのユーザーが「どの銀行を選べばよいか」「変動と固定どちらがよいか」などの悩みを抱えています。モゲチェックは、創業以来10年以上にわたり、金利や団信、金融機関の審査基準などの分析を行い、データドリブンな住宅ローン選びをサポートする住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を提供してきました。

今回の生成AIチャット機能の導入により、ユーザーは自ら「モゲチェック」サイト内を回遊して情報収集することなく、より直感的かつスピーディに、住宅ローンに関する課題を解決することができるようになります。

● 新機能の概要

■ 名称：モゲチェックAIアドバイザー

■ 提供開始日：2025年10月29日

■ 主な機能：

・住宅ローン選びに関する一般的な質問への即時回答

・モゲチェックを使った効率的な住宅ローン探しのサポート

・モゲチェックが提供する住宅ローン診断へのナビゲーション

● 今後の展開

MFSは今後、生成AIを活用したユーザー体験の高度化をさらに推進し、将来的にはアバターを活用した「AIによる住宅ローン診断」や「自動申し込みサポート」など、オンライン完結型の住宅ローン選びを実現する予定です。

【株式会社MFSについて】

株式会社MFSは、個人の信用力分析を起点に、住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」と不動産投資サービス「INVASE」を展開するフィンテック企業です。住宅ローン領域におけるAI活用とデータ分析を通じて、住宅ローンを利用する全ての人が最適な住宅ローンの借り入れ及び借り換えができる世界の実現を目指しています。2024年6月に東証グロース市場に上場しました。

■ 会社名：株式会社MFS https://www.mortgagefss.jp/

■ 所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB

■ 代表者：代表取締役CEO 中山田 明

■ 事業内容：

・住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」 https://mogecheck.jp/

・不動産投資サービス「INVASE」 https://investment.mogecheck.jp/