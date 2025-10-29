【 神奈川県 × eiicon 】神奈川県内最大級のイノベーションサミット『Kanagawa Innovators Day 2026』開催決定！ ピッチ登壇スタートアップを全国から募集開始！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、2026年3月24日（火）、神奈川県の主催、およびeiiconの運営にて、神奈川県内最大級のイノベーションサミット『Kanagawa Innovators Day 2026（略称：KID2026 キッド2026、以下 本サミット）』を横浜市内にて開催することを発表します。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/kid/kid2026.html(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/kid/kid2026.html)

開催に先立ち、本日2025年10月29日（水）より、本サミットにてピッチ登壇を希望するスタートアップを全国から募集開始しました。

eiiconは、神奈川県における「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」の5年にわたる運営やJOIFの企画・実施を通じたイノベーション創出を高く評価いただき、県内最大級のイノベーションカンファレンスとなる本業務を受託しました。

eiiconは引き続き、神奈川県内企業の共創による新たなプロジェクトの実現、早期の事業化に向け、企画・設計・運用からPR戦略まで、本プログラムの運営全般を強力にサポートしてまいります。

【 神奈川県 × eiicon 】『Kanagawa Innovators Day 2026』



■神奈川県産業労働局産業部ベンチャー支援担当課長 永井淳氏 コメント

～『Kanagawa Innovators Day 2026』開催に向けて～

神奈川県では、令和元年度からベンチャー支援のかながわモデル「HATSU-SHIN KANAGAWA」により、有望なベンチャー企業の創出と成長支援に取り組んできました。

今回、神奈川のイノベーターが一堂に集結する「KID2026」を開催し、県の支援を受けて社会課題の解決に取り組む起業家などの取組を大規模にPRすることとしました。

これにより、起業家と大企業や投資家等とのネットワークづくりを行うとともに、神奈川で起業する魅力を広く発信していきますのでたくさんの方の御参加をお待ちしております。

あわせて、御協賛など様々な形で一緒にイベントを盛り上げていただける方も募集していますので、どうぞよろしくお願いいたします。

■『Kanagawa Innovators Day 2026』開催概要

神奈川県公式サイト https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/kid/kid2026.html

イベント名 Kanagawa Innovators Day 2026 （KID2026）

開催日時 2026年3月24日（火） 10:00~19:00（予定）

開催場所 関東学院大学 横浜・関内キャンパス

（横浜市中区万代町1-1-1、JR京浜東北線根岸線 関内駅南口より徒歩1分）

主催・運営 神奈川県・株式会社eiicon

参加予定 1,000名

参加・入場 参加自由・入場無料 ※入場には事前登録が必要です。

主なコンテンツ

●KID Start Up Pitch（仮称）

神奈川県が取り組む社会課題の解決をテーマに「これからの社会を一歩前進させる」革新的なアイデアが火花を散らすスタートアップピッチ。

本日より登壇企業のエントリー受付を開始。 https://kid2026sup.peatix.com

●Keynote Session

業界を牽引するリーダーたちの、社会的価値が重要視される現代企業の持続的成長と価値創出の戦略のTipsが詰まったここでしか聞けないセッション。

●Exhibition

大企業、ベンチャー、金融機関、など多様なプレイヤーが混ざり合い、新規事業の立ち上げや社会課題解決に直結する出会いがうまれるエリア。

●Demo Day

神奈川県内のベンチャー支援事業の成果が集結。未来を切り拓く実証と進化の軌跡を辿る特別コンテンツ。

など

※カンファレンス内容の詳細は決定次第プレスリリース、県公式サイト等にて随時ご案内します。

□『Kanagawa Innovators Day 2026』スポンサー、後援・協力 第一弾公開

スポンサー

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド、どうだい？（運営元：大同生命保険株式会社）、株式会社明治、アンドドット株式会社、クラウドエース株式会社、株式会社GEMBA、TRUNK株式会社、ユカイ工学株式会社、株式会社Bocek、株式会社OneSmallStep

後援・協力

独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部、横浜市経済局、川崎市、相模原市、横須賀市、小田原市、厚木市、関東学院大学、株式会社日本政策金融公庫 南関東創業支援センター、株式会社横浜銀行、一般社団法人日本オープンイノベーション研究会

□KID Start Up Pitch（仮称） 登壇企業募集について https://kid2026sup.peatix.com

神奈川県が全力を挙げて支えるKID2026は、県内外のイノベーティブな“挑戦者”が交差する場です。県が取り組む社会課題の解決をテーマに、これからの世界を神奈川から変えていく革新的なビジネスプランを持つ企業からのエントリーをお待ちしています。

募集対象

本ピッチイベントのテーマへのビジネス構想やプランを持っている企業・チーム・個人（創業年、エリア等不問。大手企業・中小企業・上場企業は対象外）

募集テーマ

神奈川県が取り組む、（「新かながわグランドデザイン」掲載の）社会課題解決をテーマにしたビジネスプランを募集いたします。

1.子ども・若者 2.教育 3.未病・健康長寿 4.文化・スポーツ 5.観光・地域活性化

6.経済・労働 7.農林水産 8.脱炭素・環境 9.生活困窮 10.共生社会

11.くらしの安心 12.危機管理 13.都市基盤

受賞特典

KID賞 神奈川県のベンチャー支援拠点「SHINみなとみらい」利用権

他、多数の賞をご用意

他登壇メリット

・有力企業や自治体、投資家等との出会いとマッチング機会

・神奈川県およびeiiconによる広範囲な情報発信、事後レポート等での露出

・3月24日（本ピッチ開催日）のブース出展、並びにVIPネットワーキングへの参加権 など

応募方法

参加を希望される企業は、下記応募フォームよりエントリーください。

https://kid2026sup.peatix.com

※応募締切：2026年1月9日（金）13:00

□本カンファレンスに関するお問い合わせ 神奈川県 KID2026運営事務局（株式会社eiicon）

・協賛・出展・サイドイベント・取材について https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=110993&accessFrom=(https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=110993&accessFrom=)

・一般参加について（参加申込） https://kid2026.peatix.com

・その他全般お問い合わせMail： kanagawa-innovators-day2026（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

□eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

