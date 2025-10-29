お客様の声とヤマダのこだわりが結集！「RORO」新商品ヤマダオリジナル「ヒートポンプ ドラム式洗濯乾燥機」発表
株式会社 ヤマダホールディングス
株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤマダホールディングス）は、2025年４月に発売したヤマダオリジナル洗濯乾燥機「RORO（ロロ）」シリーズの新商品「ヒートポンプ ドラム式洗濯乾燥機」を2025年11月に発売いたします。
発売に先立ち2025年11月4日（火）20:00より、最新の情報発信基地LABI池袋本店のライブ配信ブース「ヤマダライブ」スタジオからの生配信で、新商品をご紹介いたします。本ライブ配信は一般のお客様と報道関係者の双方に向けて実施いたします。ぜひご視聴ください。
【新商品概要】
■商品名：ヤマダオリジナル ヒートポンプ ドラム式洗濯乾燥機「RORO」
■発売予定日：2025年11月29日（土）
【ヤマダライブ概要】
■日時：2025年11月4日（火）20：00～21：00
■内容：開発責任者が新商品の特長を徹底解説いたします。
開発の背景や裏話など、ここでしか聞けないエピソードも！
配信中はリアルタイムでご質問にお答えいたします。
■URL：https://cdn.mymd.jp/sp/static/img/fmc/topics/yamada-live/
※LABI池袋本店の屋外大型ビジョンでも同時放映を実施します。
商品の詳細はライブ配信後にこちらでもご覧いただけます。
https://www.yamada-denkiweb.com/404832016/