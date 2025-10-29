フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト『フリーランスボード』4ヶ月で掲載案件数30万件突破！

INSTANTROOM株式会社

INSTANTROOM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根弘介）が運営する、フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「フリーランスボード（https://freelance-board.com）」は2025年6月の正式版リリース以降、多くのフリーランスエージェントからお問い合わせをいただき、4ヶ月で案件掲載数が30万件を突破したことをお知らせいたします。ならびに掲載中のリモートワーク案件数が13万件を突破したことをお知らせいたします。

■フリーランスボード

「フリーランスボード」は2024年より運営しているフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載された国内最大級の案件検索サイトです。正式版リリース以降、利用者数も増加しており、現在では10万人以上のITフリーランスの皆様にご利用いただいています。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報を検索しワンストップで仕事探しができます。

また単価、勤務地、スキル、稼働日数、業界、働き方など条件を詳細に絞ることも可能です。さらにフリーランスエージェントごとに掲載されているおすすめポイントや利用者の口コミ・評判も閲覧できるため、自身にとって最適なエージェントを発見できます。

なお、2025年6月にiOSアプリ、2025年9月にAndroidアプリをリリースし、国内で唯一iOS・Android両OSでアプリを展開するフリーランスエンジニア向け案件サイトとなっています。Webに加えてモバイルアプリをご活用いただくことで、より多くのITフリーランスの皆様が効率的に案件探しを行えます。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

■開発言語別での掲載案件数

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/116595/table/72_1_c05854d8b2263640277db5c7dfd6df90.jpg?v=202510291156 ]

開発言語別の掲載案件数はJavaが1位（60,307件）となっており、次いでPHPが2位（35,655件）、JavaScriptが3位（30,888件）となっています。

AI分野やデータ解析で人気のPythonは4位（29,920件）、Web開発で注目のTypeScriptは5位（29,260件）と、上位はいずれも需要の高い言語です。



主要な開発言語の中でも直近で案件数の増加が顕著なJavaScript、Python、TypeScriptの3つについて、市場動向や利用されている背景を解説いたします。

JavaScript

JavaScriptはWebブラウザ上で動作する唯一のプログラミング言語として、フロントエンド開発において絶対的な地位を確立している開発言語です。React、Vue.js、Angularといった主要フレームワークの基盤となっており、インタラクティブなユーザー体験の実現に不可欠です。

Node.jsの普及によりサーバーサイド開発やクラウドのサーバーレス環境でも活用され、フルスタック開発が可能になったことで、今後も安定した需要が見込まれます。

Python

Pythonは生成AIをはじめとする人工知能（AI）・機械学習開発やデータサイエンス分野における標準となっている開発言語です。TensorFlowやPyTorchなど強力なライブラリ群を背景に、Webアプリケーション開発や業務自動化、需要予測など多様な領域で活用が拡大しています。

AIエージェントやドメイン特化型LLMの開発においても中心的な役割を担い、技術の進化を牽引する言語として今後も需要は増加し続けるでしょう。

TypeScript

TypeScriptはJavaScriptを拡張し、静的型付けを導入することで、大規模開発における保守性と安全性を大幅に向上させる開発言語です。React、Vue.js、Angularといった主要フレームワークで標準採用が進み、新規プロジェクトではデファクトスタンダードとなっています。

Node.jsやDeno、Bunといったネイティブサポート環境の普及によりサーバーサイドでの活用も一般的となり、フルスタック開発での需要も高まっていることから、今後も案件数は増加していくでしょう。

■IT職種別での掲載案件数

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/116595/table/72_2_e5e1ce2dde0d42e7a880c0fc7cace3db.jpg?v=202510291156 ]

IT職種別の掲載案件数は1位がバックエンドエンジニア（80,435件）、2位がサーバーサイドエンジニア（71,578件）、3位がインフラエンジニア（66,509件）となっています。

特に直近で案件数の増加が顕著なバックエンドエンジニア、サーバーサイドエンジニア、インフラエンジニアの3つのIT職種について、市場動向や需要が高まっている背景を解説いたします。



バックエンドエンジニア

バックエンドエンジニアは、Webアプリケーションやシステムのサーバー側処理を担当し、データベース設計やAPI開発など、ユーザーの目には触れない根幹部分を構築します。

サーバーレスアーキテクチャやマイクロサービスアーキテクチャの採用が拡大しており、Docker、Kubernetesといったコンテナ技術の活用経験も重視される傾向にあります。システムの安定稼働とパフォーマンスを支える専門性の高い人材は、常に需要が高い状態です。

サーバーサイドエンジニア

サーバーサイドエンジニアは、ユーザーの目には直接触れないサーバー側での処理全般を担当します。JavaやGo言語、Pythonなどの言語でのコアロジック実装に加えAWS、Azure、GCPなどのクラウド環境を前提としたインフラ設計・構築スキルが必須となっています。

マイクロサービスアーキテクチャの採用やコンテナ技術の活用経験が重視され、システムの安定稼働とパフォーマンスを支える専門性の高いエンジニアは、常に需要が高い状態です。

インフラエンジニア

インフラエンジニアはサーバーやネットワーク、クラウド環境などシステム基盤の構築や運用を担います。企業のDX推進やクラウド活用が加速する中で、従来のオンプレミスの知識に加え、Terraform等を用いたIaCスキルは必須となっています。

Kubernetesに代表されるコンテナ技術の活用や、ゼロトラストを前提としたセキュリティ設計、クラウドコストの最適化も重要な役割です。システムの安定性と拡張性を両立させる高度な専門知識が評価され、需要はますます拡大しています。

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「Freelance Board(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「Freelance Base(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「Engineer DASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）