「SWIMMER」のスマートフォンケースがcaseplayから新登場！新キャラクター「プーキー」のデザインもラインナップ♪

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」は、株式会社FOX（本社：東京都千代田区、代表取締役：五十畑 理央）が運営する、スマートフォン関連アイテムを提供するサービスcaseplay（ケースプレイ）にて、新デザインのスマートフォンケースを発売いたしました！

SWIMMERは2025年10月26日(日)で再始動5周年を迎えました。今回の新商品には、再始動5周年記念のイラストを使用したデザインや、SWIMMERの人気キャラクター、くまの「ハグリー」、ねこの「キャミー」、うさぎの「リバニー」、ひつじの「ラッフィー」に加え、新しくデビューしたパンダの「プーキー」のデザインも登場♪

対応機種は、iPhone / Xperia / Pixel / Galaxy など全150機種以上！

”かわいいがぎゅっ”とつまったスマートフォンケースをぜひチェックしてください(ハート)

販売ページはこちら！ :https://caseplay.shop/pages/swimmer-03

【caseplayについて】

caseplay（ケースプレイ）は、オンデマンドプリントでユーザーが求めるデザインのテックアクセサリー（スマートフォン関連アイテム）を提供するサービス。

日本で最もシェアの大きなiPhoneシリーズに加えて、人気のAndroidスマートフォンユーザーにも自分らしい好きなデザインのスマートフォンケースをはじめとするテックアクセサリーを提供。

【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。

動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。

【SWIMMER 公式SNS】

公式Instagram：＠swimmer_prom(https://www.instagram.com/swimmer_prom/)

公式X(Twitter)：@SWIMMER_Prom(https://x.com/SWIMMER_Prom)

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp

