【ORICO 新商品発表】MR10 10in1 MiniRaid NVMe/SATA SSD 外付けケース - 特別割引キャンペーン！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICO（オリコ）は、革新的な外付けSSDケース 10in1 MiniRaid NVMe/SATA SSD 外付けケース「MR10」を新たに日本市場にて発売いたしました。この新製品は、複数のストレージデバイスを効率的に管理するために設計され、パフォーマンスと耐久性を兼ね備えています。また、Mac mini、M4、M4 Proに最適な双スロット拡張ドックとしてもご利用いただけます。

「ORICO ‎MR10」割引情報

キャンペーン期間：2025年10月29日から2025年11月7日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8LGV32

クーポンコード：ORICOMR10

割引率：25%割引コード

割引き前の価格：19,999円

割引き後の価格：14,999円

【製品のポイント】

【10in1 オールインワンハブ】Macの限られた接続性を拡張する豊富なポートを搭載：USB-A 3.2（10Gbps）、USB-A 3.0（5Gbps）、USB-C 3.2（10Gbps）、SD/TF 3.0カードリーダー、ギガビット有線LAN、HDMI 4K@60Hz、PD60W充電、DC電源ポート、3.5mmオーディオ端子を装備。

【デュアルドライブ拡張センター】最大8TBの高効率ストレージソリューションを実現。2280サイズのM.2スロットを2基搭載し、NVMe / SATA SSD（各最大4TB）に対応。Mac Studio・MacBook Pro・Mac miniのストレージ拡張に最適で、あらゆるデータニーズに応える強力なハブです。

【3種類のRAIDモード＆データ保護】ハードウェアRAID 0/1/PMモードおよびオフラインクローン機能に対応。RAID 0でデータ処理速度を大幅に向上、RAID 1で即時バックアップを作成し、安全性を確保。プロユーザーに最適な性能と信頼性を提供します。

【スマート冷却＆アルミデザイン】高耐久のフルアルミ合金ボディを採用し、Apple製品に調和する美しいデザインを実現。50℃で自動作動するスマート温度制御ファンと側面通気口により、高負荷時でも安定した冷却性能を維持し、Macと同等の信頼性を提供します。

【工具不要の簡単取付＆高い互換性】内部はM.2 SSD用のスナップロック構造、外部はマグネット式カバーを採用し、ツールなしでドライブの装着・取り外しが可能。Windows・macOSの両方に対応し、HDMI経由でDPまたはUSB-C接続のディスプレイにも対応します。

まとめ

この特別キャンペーンをお見逃しなく！ORICO MR10(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8LGV32)は、データ管理の効率化と高速な転送を求める方に最適な製品です。25%オフクーポンコード「ORICOMR10」を使用して、割引後の価格：14,999円で手に入れるチャンス！今すぐチェックして、お得な価格で手に入れましょう！

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：オリコジャパン株式会社

E-mail：oricoglobal@orico.cc

公式サイト：https://orico.global/

X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_

instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global

LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc