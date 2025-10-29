NTT東日本・NTT Landscape・立川市が「防災対策及び災害対応への協力に関する協定」を締結
NTT東日本株式会社 東京西支店（支店長：伊藤 弘造、以下「NTT東日本」）、株式会社NTT Landscape（代表取締役社長：木下 健二郎、以下「NTT Landscape」）は、立川市（市長：酒井 大史）と、「防災対策及び災害対応への協力に関する協定」を締結いたしました。
1．目的
本協定は、立川市の防災対策および災害対応が適切かつ効果的に行われるよう、相互に協力することを目的としています。あわせて、防災に関する最新の技術動向等について意見交換や提案を行い、地域の防災力のさらなる向上を図ります。
2．協定内容（1）協定名称
防災対策及び災害対応への協力に関する協定
（2）連携内容
・ ICTを活用した防災・減災等のデジタル化に向けた検討
・ 3者が所有する知見等を活用した防災・減災施策の検討
・ トレーラーハウス等の提供・設置及び移設等支援
・ 施策の実施、並びに3者が所有する知見等の活用
（3）各者の役割
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1249_1_00d7a189e8d1d289362ddfe1fd76f37e.jpg?v=202510291156 ]
（4）協定締結日
2025年10月29日
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1249_2_36f8a6efe9f16ed78b159e510850df79.jpg?v=202510291156 ]