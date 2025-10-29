究極の映像美＆超スムーズな映画鑑賞体験！Telonixium新型ポータブルプロジエクターより特別なセールが開催中！

武汉赛维电子商务有限公司

Telonixium X9(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9KMPXRT)- 公式Google TV搭載ポータブルプロジェクター

製品概要

製品名：Telonixium 公式Google TV搭載プロジェクター

主な特徵：

・ 公式Google TV搭載

・ Dolby音声対応

・ リアル1080Ｐ鮮明な画質

・ 全自動画面補正

・ 1:1.15短距離投影

・ WiFi6＆Bluetooth5.4機能

・ 天井投影可

・ HDMI/USB/AUX端子が付き

製品の強み・差別化ポイント：

本製品が従来モデルや競合品と-線を画すポイントは以下の通りです。

1.「Google公認のGoogle TV OSを内蔵。」Google Playストアにアクセスすれば、お好きな動画配信アプリ（Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+など）はもちろん、音楽アプリやゲーム、フィットネスアプリまで、無限のエンターテイメントが広がっています。

2. 「声で操作できる、未来のプロジェクター。」リモコンに搭載されたGoogle音声アシスタントボタンを押し、「〇〇を再生」「〇〇について教えて」と話しかけるだけ。Googleアシスタントがあなたの声を理解し、素早くコンテンツを探し出します。面倒な文字入力の時代は終わりました。

3. 「WiFi６とBluetooth5.4対応、ケーブルレスの投影＆あなた好みのサウンド空間を創造」スマートフォンから画面アプリを利用して、スマホの画面をワイヤレスで簡単に投影できる。旅行の写真をみんなで見たり、SNSの動画を大画面で楽しんだり、ビジネスでは書類を共有するのにも最適です。それに、外部のBluetoothスピーカーやサウンドバーに接続すれば、プロジェクターの内蔵スピーカーでは物足りない方も、まるで映画館のような迫力の音響を体験できます。

4. 「【完全自動化】設置のストレスから解放。電源を入れるだけですぐに映る、理想の大画面。」面倒な初期設定はもう必要ありません。当社のプロジェクターは、「自動対焦」「自動台形補正」「自動スクリーンフィット」「自動障害物回避」 という4つの智能機能を連携させ、お部屋の環境を自ら認識し、最適な画面を瞬時に作り出します。

５. 「多機器対応の接続性、すべてのエンターテイメントを担う宝物」：当プロジェクターは、現代の多様なデバイス環境に対応するため、HDMI / AUX / USB という3つの代表的なインターフェースを標準装備。ビジネスからホームエンターテイメントまで、あらゆるシーンで「つながる」楽しさと自由を提供します。

想定される利用シーン：- リビングで家族揃って映画鑑賞:テレビの代わりに璧やスクリーンに投影し、100インチ級の大画面で迫力体験。- 書斎やベッドル-ムで1人ゆったり 映画やアニメ鑑賞:夜ライトを落として映像に没入。- ゲーム機(例: PS5 /Nintendo Switch) と接続し大画面でゲ-ムプレ- アウトドア・ホームパーティーでの映像演出:庭やベランダでプロジエクションパ-ティ-として活用。- オンライン授業・プレゼン・動画視聴など、家族それそれの用途に応じた“マルチユ-ス" 環境に。日本市場での展開・キャンペーン情報

・ 参考価格： \69, 999 キャンペーン価格：\34, 999+2100pt (50% off コード利用可能：OKURXOD4) 2025/11/04 23:59 JSTまで終了

・ キャンペーン期間：2025年10月29日～2025年11月04日

■おすすめアイテム

Telonixium F4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDVFT4CR)- 収納カバン付きプロジェクター 家庭用

・通常価格：14,999円 → セール価格：6,649円（56%OFF）

・最大投影サイズ：300インチ | 1080Pの高解像度画質

・TV Stick/スマホ/パソコン/PSゲーム接続可

・防塵収納カバンが付き・耐久性も抜群

・ホームシアター/ゲーム遊びに最適

そのほかのカテゴリー製品ーWiFi望遠鏡カメラ (天文愛好者におすすめ～)

Telonixium V13 WiFi望遠鏡カメラ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F941X99C) 11,999円 → 8,499円（30%OFF）

1.5" IPSスクリーン、4MPデジタル画像、1000mAhバッテリー内蔵、28-50ｍｍ口径調整可能

Telonixium EP03 WiFi望遠鏡カメラ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR4M6734) 18,999円 → 17,998円（5%OFF）

2.8" IPSスクリーン、64MPデジタル画像、2000mAhバッテリー内蔵、28-50ｍｍ口径調整可能

Telonixiumブランドについて：

「この度、弊社Telonixiumは"誰でもお手軽に大画面体験を"というコンセプトの下、新型ポータブルプロジエクターを発表いたします。家庭での映画鑑賞からゲーム、アウトドアまで、使う人・使う場所を選ばない柔軟な映像体験をご提供します。日本の皆様に高品質な映像環境をお届けできることを、心から嬉しく思っており ます。」

企業名：武汉赛维电子商务有限公司