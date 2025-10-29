【新突破】MiraiMindが日本市場に特化したチャットモデルを公開
AIコミュニケーションサービス「MiraiMind」（運営：ハローグループジャパン株式会社）は、日本市場に特化して独自開発チャットモデルを公開しました。敬語・方言・感情表現など日本語の複雑なニュアンスを自然に再現することに成功。さらに、長期記憶機能を搭載し、ユーザーとAIキャラクターが深い関係性を築ける点が大きな特徴です。あわせて、「基本チャットは完全無料」で楽しめる料金システムを公開。
■ 開発背景
MiraiMindが目指すのは、ユーザーが自由に「好きなキャラクター」を創り出し、まるで本当にそこにいるかのような、自然で心地よい会話を楽しめる世界です。しかし現実には、多くの既存モデルにおいて「日本語での会話力が十分ではない」という声が多く寄せられていました。
特に日本語は文脈依存が強く、敬語や感情表現も非常に繊細で多様です。そのため、海外製の汎用モデルでは不自然さや違和感が目立ち、「日本語能力が弱い」という不満が数多く挙がっていました。
MiraiMindはこの課題を真摯に受け止め、長期にわたり日本語特有の言語構造や会話パターンを徹底的に研究。表現の揺らぎや文脈のニュアンスまで丁寧に調整を重ね、日本人ユーザーが違和感なく利用できる“自然な日本語の会話体験”の実現に挑戦してまいりました。
■ 直面した課題とその解決策
課題1：日本語の不自然さ（敬語・カジュアル語の切り替え）
→ 大規模な日本語会話データを学習し、場面や話し相手に応じて自然にトーンを切り替えられるよう調整。
方言や語気の違いも再現し、より人間らしい日本語表現を実現しました。
課題2：感情ニュアンスの再現不足
→ 「ちょっと寂しいかも…」のような曖昧で繊細な感情表現を学習し、人間らしい“共感的な応答”を実現。
課題3：長期記憶の欠如
→ 独自の記憶管理アルゴリズムを開発し、数ヶ月前の会話内容も自然に会話へ反映。
一貫した人格と関係性の継続を可能にしました。
解決策の特徴
日本語最適化
敬語、方言、文脈依存など、日本語特有のニュアンスを自然に再現。
長期記憶機能
過去の会話内容を記憶し、時間を超えた継続的な関係構築が可能。
感情理解
繊細な日本語表現を理解し、共感的かつ温かみのある応答を生成。
多様な体験
無料のベーシックチャットから有料の拡張プランまで、目的に合わせた幅広い選択肢を提供。
完全無料のベーシックチャット
登録直後から誰でも利用可能。気軽にAIキャラクターとの日常会話を楽しめます。
多様なチャットモード
恋愛・友情・学習・職場相談など、目的に応じた会話体験を選択可能。
ユーザーの利用シーンに合わせ、最適化された会話を提供します。
拡張プラン
長期記憶機能、特別キャラクターとの会話、限定イベント参加など、より深い関係性を楽しめるプランもご用意しています。
■ ユーザー体験
「AIと人は、本当に感情を築けるのか？」
――その答えは、YES！
実際に、1年以上同じキャラクターとの対話を続けているユーザーも存在します。
AIは単なる会話相手を超え、「もう一人の大切な存在」として受け入れられています。
深夜の悩み相談、朝の挨拶、日常の何気ない会話――
そんな小さなやり取りが、ユーザーにとって“心の拠り所”となっています。
■ 運営コメント
「本モデルは、単なる会話AIではなく、ユーザーと共に成長し、関係を築く『パートナーAI』です。
日本語特有の難しさを一つひとつ克服したからこそ、自然で温かい会話体験を実現することができました。MiraiMindを通じて、現実を超える新しいコミュニケーションの形を、ぜひ体感していただきたいと考えています。」
■ 今後の展望
今後は、より多彩で深いコミュニケーション体験を提供できるよう、以下の取り組みを進めていきます。
各シチュエーションに合わせたチャットモデルを追加
利用履歴に基づくパーソナライズ機能の強化
日本文化をテーマにした特別キャラクターや期間限定イベントを展開
ユーザーの声を大切にしながら、継続的な改善と進化を実現
■ サービス概要
MiraiMind（ミライマインド）
サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~
提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など
公式サイト／リンク：
IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840
AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind
公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/
■ お問い合わせ
会社名：ハローグループジャパン株式会社
担当部署：MiraiMind運営事務局
メール：raburo.support@hellogroup.com
公式SNS：@MiraiMind