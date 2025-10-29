HitPaw Edimakor、ハロウィン限定AIエフェクト登場！20％OFFキャンペーンも開催

HitPaw.,Limited

今年の ハロウィンは、AIで「変身」と「創作」を楽しもう！

動画編集ソフト HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/VmpGER)（ヒットポー・エディマカー） では、ハロウィン限定のAIエフェクトやテンプレートを公開中。

魔女やヴァンパイア、ディム・バートン風など、多彩なAIスタイルで写真1枚から仮装を楽しむことができます。

さらに、期間限定で 20％OFFキャンペーン(https://reurl.cc/lakE5j) を実施。

この秋だけの特別なエフェクトで、あなたの写真や動画を魔法の世界に変えてみませんか？

Edimakor ハロウィン限定セール

🕒 開催期間：2025年10月24日～2025年11月10日

🌐 公式サイト：https://edimakor.hitpaw.jp/(https://edimakor.hitpaw.jp/)

Part 1｜20％OFFクーポンの入手方法

Edimakorの会員プランを購入するページ

現在、HitPaw Edimakor公式サイト(https://reurl.cc/VmpGER)では、ハロウィン限定の 20％OFFクーポン を配布中です。

Edimakor Video Editor（動画編集ツール）

★永久プラン：7968円 → 6374円（10,000AIクレジット）

今すぐ購入ページへ :https://reurl.cc/lakE5j

Edimakor Screen Recorder（4K録画やライブ配信に対応）

★永久プラン：5478円 → 4382円

録画ソフトを購入する :https://reurl.cc/bN4Z7r

購入ページにアクセスすると、ポップアップ形式で割引クーポンが自動表示されます。

※もし表示されない場合は、ページの再読み込みや通知の許可設定をご確認ください。

クーポンをクリックするだけで、自動的に20％OFFが適用されます。

動画編集・録画をまとめてお得に体験できるチャンスです。

Part 2｜ハロウィンの創作をAIで！HitPaw Edimakorのおすすめ機能

1. AI写真エフェクト：写真1枚で仮装完了

ハロウィン気分を手軽に味わいたいなら、AI写真エフェクト(https://reurl.cc/OR72jA)がおすすめ。

テンプレートを選んで写真をアップロードするだけで、魔女やヴァンパイア、ディム・バートン風などの多彩なスタイルに一瞬で変身できます。

EdimakorのAI写真エフェクト2. AI動画エフェクト(https://reurl.cc/0agVZM)：写真からショートアニメを自動生成EdimakorのAI動画エフェクト テンプレート

写真をアップロードするだけで、AIが自動的に面白いホラーショート動画を生成。

「死神に追われる」「夜の森で魔法をかけられる」など、ホラーでユニークなハロウィン演出を楽しめます。

Edimakorの生成AIモデル-新着情報

最新のVeo3／Veo3 Fast／Sora2／Sora2 Pro／Hailuo モデルなど、用途に合わせてモデルを選択すれば、表現力の高いアニメーションを作ることも可能。

あなたの写真が、AIの魔法で動き出す瞬間をぜひ体験してください。

🕸️3. 素材・BGM・AI機能で世界観を仕上げよう

Edimakorには、ハロウィンらしいステッカー、エフェクト、フォント素材を多数搭載。

ハロウィン動画素材

さらに、AI BGM生成(https://reurl.cc/8b4r0M)、AI動画強化(https://reurl.cc/jmMXW1)、AI動画翻訳(https://reurl.cc/aM0pqY)など、多彩なAI機能で動画の完成度を高められます。

AIの力で“楽しく・手軽に・創造的に”動画を作れるのが、Edimakorの魅力です。

ハロウィンだけでなく、VlogやYouTube動画など、あらゆるクリエイティブ制作にも活用できます。

🎬Part 3｜公式動画で3分クイック体験！

AIで作るハロウィン動画ってどんな感じ？

そんな方のために、HitPaw Edimakor公式(https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan)が制作したハロウィン特別映像をご用意しました。

AIエフェクトや写真アニメ化、仮装風フィルターなど、人気の機能をすべて詰め込んだ3分動画です。

こちらからチェックしてみてください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nXd79WWnMNI ]AIホラー動画を作ろう！ :https://reurl.cc/VmpGER

Edimakorを使えば、写真1枚からでもAIが自動でハロウィンムード満点の映像を生成してくれます。

今だけ20％OFFのチャンスをお見逃しなく！

まとめ：この秋、AIで“魔法の一瞬”を作ろう

ハロウィンが終わる前に、AIの力で自分だけのホラーショートや仮装ムービーを作ってみませんか？

HitPaw Edimakorなら、初心者でも数クリックで驚くほど完成度の高い動画が作れます。

20％OFFキャンペーンはこちらから

https://reurl.cc/lakE5j

🛍️ 公式サイトで詳細を見る >

https://reurl.cc/VmpGER

