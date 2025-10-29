HitPaw Edimakor、ハロウィン限定AIエフェクト登場！20％OFFキャンペーンも開催
今年の ハロウィンは、AIで「変身」と「創作」を楽しもう！
動画編集ソフト HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/VmpGER)（ヒットポー・エディマカー） では、ハロウィン限定のAIエフェクトやテンプレートを公開中。
魔女やヴァンパイア、ディム・バートン風など、多彩なAIスタイルで写真1枚から仮装を楽しむことができます。
さらに、期間限定で 20％OFFキャンペーン(https://reurl.cc/lakE5j) を実施。
この秋だけの特別なエフェクトで、あなたの写真や動画を魔法の世界に変えてみませんか？
Edimakor ハロウィン限定セール
🕒 開催期間：2025年10月24日～2025年11月10日
🌐 公式サイト：https://edimakor.hitpaw.jp/(https://edimakor.hitpaw.jp/)
Part 1｜20％OFFクーポンの入手方法
Edimakorの会員プランを購入するページ
現在、HitPaw Edimakor公式サイト(https://reurl.cc/VmpGER)では、ハロウィン限定の 20％OFFクーポン を配布中です。
Edimakor Video Editor（動画編集ツール）
★永久プラン：7968円 → 6374円（10,000AIクレジット）
今すぐ購入ページへ :
https://reurl.cc/lakE5j
Edimakor Screen Recorder（4K録画やライブ配信に対応）
★永久プラン：5478円 → 4382円
録画ソフトを購入する :
https://reurl.cc/bN4Z7r
購入ページにアクセスすると、ポップアップ形式で割引クーポンが自動表示されます。
※もし表示されない場合は、ページの再読み込みや通知の許可設定をご確認ください。
クーポンをクリックするだけで、自動的に20％OFFが適用されます。
動画編集・録画をまとめてお得に体験できるチャンスです。
Part 2｜ハロウィンの創作をAIで！HitPaw Edimakorのおすすめ機能
1. AI写真エフェクト：写真1枚で仮装完了
ハロウィン気分を手軽に味わいたいなら、AI写真エフェクト(https://reurl.cc/OR72jA)がおすすめ。
テンプレートを選んで写真をアップロードするだけで、魔女やヴァンパイア、ディム・バートン風などの多彩なスタイルに一瞬で変身できます。
EdimakorのAI写真エフェクト
2. AI動画エフェクト(https://reurl.cc/0agVZM)：写真からショートアニメを自動生成
EdimakorのAI動画エフェクト テンプレート
写真をアップロードするだけで、AIが自動的に面白いホラーショート動画を生成。
「死神に追われる」「夜の森で魔法をかけられる」など、ホラーでユニークなハロウィン演出を楽しめます。
Edimakorの生成AIモデル-新着情報
最新のVeo3／Veo3 Fast／Sora2／Sora2 Pro／Hailuo モデルなど、用途に合わせてモデルを選択すれば、表現力の高いアニメーションを作ることも可能。
あなたの写真が、AIの魔法で動き出す瞬間をぜひ体験してください。
🕸️3. 素材・BGM・AI機能で世界観を仕上げよう
Edimakorには、ハロウィンらしいステッカー、エフェクト、フォント素材を多数搭載。
ハロウィン動画素材
さらに、AI BGM生成(https://reurl.cc/8b4r0M)、AI動画強化(https://reurl.cc/jmMXW1)、AI動画翻訳(https://reurl.cc/aM0pqY)など、多彩なAI機能で動画の完成度を高められます。
AIの力で“楽しく・手軽に・創造的に”動画を作れるのが、Edimakorの魅力です。
ハロウィンだけでなく、VlogやYouTube動画など、あらゆるクリエイティブ制作にも活用できます。
🎬Part 3｜公式動画で3分クイック体験！
AIで作るハロウィン動画ってどんな感じ？
そんな方のために、HitPaw Edimakor公式(https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan)が制作したハロウィン特別映像をご用意しました。
AIエフェクトや写真アニメ化、仮装風フィルターなど、人気の機能をすべて詰め込んだ3分動画です。
こちらからチェックしてみてください！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nXd79WWnMNI ]
AIホラー動画を作ろう！ :
https://reurl.cc/VmpGER
Edimakorを使えば、写真1枚からでもAIが自動でハロウィンムード満点の映像を生成してくれます。
今だけ20％OFFのチャンスをお見逃しなく！
まとめ：この秋、AIで“魔法の一瞬”を作ろう
ハロウィンが終わる前に、AIの力で自分だけのホラーショートや仮装ムービーを作ってみませんか？
HitPaw Edimakorなら、初心者でも数クリックで驚くほど完成度の高い動画が作れます。
20％OFFキャンペーンはこちらから
https://reurl.cc/lakE5j
🛍️ 公式サイトで詳細を見る >
https://reurl.cc/VmpGER
