【Yunth】BTS・Vさんとスキンケアブランドとして日本初の単独契約を実現！アンバサダー就任を記念した新ビジュアルを公開

Aiロボティクス株式会社

Aiロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍川 誠）が展開するスキンケアブランドYunth（ユンス）は、21世紀のポップアイコン「BTS」のVさんを新たなブランドアンバサダーに迎えることを発表いたします。本取り組みは、Vさんの除隊後初の日本での広告出演であり、スキンケアブランドとして日本初の単独契約となります。

BTS Vさんがスキンケアブランド「Yunth」のアンバサダーに就任

Yunthは、使用期限30秒*¹の生ビタミンC*²を配合した「生VC美白美容液」などでおなじみのスキンケアブランドです。2021年のブランド誕生以来、累計販売個数は650万個*³を突破。多くのベストコスメを受賞するなど、幅広い世代の方々にご愛用いただいています。

音楽やファッションなど、あらゆる表現において自分らしさを追求するVさんの姿は、「私だけの美しさが花ひらく」というYunthのブランドコンセプトを体現する存在です。この度、Vさんと共に活動できることを、Yunthは心から楽しみにしています。Vさんをお迎えすることで、Yunthブランドの世界観をより多くの方々へお届けし、日々のスキンケア体験をさらに特別なものへと進化させてまいります。

今後、Vさんを起用した新ビジュアルをブランドサイトで公開するとともに、広告やキャンペーンを順次展開予定です。 世界中から注目を集めるVさんとYunthが描く、新たな美の物語にぜひご期待ください。

*1：出来立てをフレッシュな状態で使用できる推奨使用期限のこと。開封後30秒を過ぎてご使用いただいても品質に問題はありません。*2：アスコルビン酸 *3：2025年9月末時点

ブランドアンバサダープロフィール

BTS V

Vは2013年にデビューした7人組グループBTSのメンバー。 曲のサウンドを一層豊かにする魅力的な低音ボイスの持ち主で、 「Stigma」「Singularity」「Inner Child」は彼の音色が引き立つソロ曲。 個性的な声を持つVは、「Sweet Night」(ドラマ『梨泰院クラス』)、「Christmas Tree」(ドラマ『その年、私たちは』)など、たくさんの人に愛されるドラマの挿入歌の歌手に選ばれている。 さらに「4 O'CLOCK」「Scenery」「Winter Bear」「Blue & Grey」「Snow Flower」を通じて、作詞・作曲の力量も発揮。 本人の趣向をたっぷり盛り込んだ1st Solo Album 「Layover」 (2023.09)は、ソロアーティストとしての新しい一面を見せた。Vは彫刻のような外見と優れたファッションセンスで「ファッションアイコン」としても君臨。 有名なグローバルブランドのアンバサダーとして活動し、ファッション界でも大きな影響力を発揮している。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

商品概要

生VC美白美容液［医薬部外品］(https://yunth.jp/shop/products/101-01) 1ml × 28包 3,960円（税込）

累計販売実績650万個以上*¹の販売実績を誇るYunthブランドの代表アイテム。生ビタミンC*²を独自処方で閉じ込めた「使用期限30秒*³」の導入美容液です。いつでも新鮮な状態で使える個包装パッケージ、高保湿でありながらもベタつかないトロッとしたテクスチャー、有効成分アスコルビン酸(純粋ビタミンC)がメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぎます。

*1：2025年9月末時点 *2 アスコルビン酸 *3：出来立てをフレッシュな状態でご使用いただけるパッケージです。開封後30秒を過ぎてご使用いただいても品質に問題はありません。

スキンケアブランド「Yunth(https://yunth.jp/)」

“毎日のスキンケアを私らしく楽しく幸せな時間に。いくつになっても自分を愛して自分の気持ちに素直に”という想いから誕生。“使用期限30秒”の生ビタミンC（アスコルビン酸）配合の「生VC美⽩美容液」をはじめ、肌が本来もつ美しさを目覚めさせ、開花へと導くワンステップ上のスキンケアアイテムを展開しています。

公式サイト：https://yunth.jp/ / Instagram ：@yunth.officiaⅼ(https://www.instagram.com/yunth.official/) / X : @yunth_(https://x.com/yunth_official)official(https://x.com/yunth_official)

Aiロボティクス株式会社(https://ai-robotics.co.jp/)

「新しい自由を創造すること」を企業理念に掲げ、AIテクノロジーを駆使してD2Cブランドを連続的に創出。現在、スキンケアブランド「Yunth(ユンス)」、美容家電ブランド「Brighte (ブライト)」 、ヘアケアブランド「Straine」を主要ブランドとして事業を展開。商品のラインナップを拡大しています。

会社名：Aiロボティクス株式会社

設 立：2016年4月

代表者：代表取締役社長 龍川 誠

所在地：〒106-6135 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35F

Yunth リクルートサイト：https://yunth.jp/shop/pages/recruit