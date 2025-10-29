話題の新作に追いつくチャンス！『補助魔法』『千歳くんはラムネ瓶のなか』『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新作秋アニメ12作品を10月30日（木）より「ABEMA」で無料振り返り一挙放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、現在放送中の新作秋アニメ12作品を、2025年10月30日（木）から11月2日（日）にわたり続々と無料振り返り一挙放送いたします。

10月30日（木）に、追放された元宮廷魔法師がかつての仲間とともに新たな伝説を生み出す王道魔法ファンタジー『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』を無料一挙放送することを皮切りに、「このライトノベルがすごい！」“殿堂入り”を果たした話題の青春群像劇『千歳くんはラムネ瓶のなか』をはじめ、『嘆きの亡霊は引退したい 第2クール』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』『素材採取家の異世界旅行記』『転生悪女の黒歴史』『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』『友達の妹が俺にだけウザい』『グノーシア』『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』『野生のラスボスが現れた！』の全12作品を最新話まで無料一挙放送。放送後の期間限定無料配信も実施いたします。

話題の新作にイッキに追いつくチャンスです。ぜひこの機会に「ABEMA」で、話題の新作秋アニメを無料でお楽しみください。

■新作秋アニメ無料振り返り一挙放送 概要

▼『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』#1～4無料一挙放送

(C)アルト・講談社／補助魔法プロジェクト

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年10月30日（木）夜7時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/984KAc79UhU1LT

※最新話以外を全話無料配信中。最新話は地上波放送1週間後の毎週土曜日夜24時より無料配信開始

▼『素材採取家の異世界旅行記』#1～4無料一挙放送

(C)木乃子増緒・アルファポリス／素材採取家の異世界旅行記製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年10月31日（金）夜7時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CVRvzXkJCCUo5R

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

▼『千歳くんはラムネ瓶のなか』#1～4無料一挙放送

(C)裕夢／小学館／チラムネ製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月1日（土）午前11時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CSAwFEv5aPdJBy

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

▼『転生悪女の黒歴史』#1～3無料一挙放送

(C)冬夏アキハル・白泉社／「転生悪女の黒歴史」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月1日（土）午後2時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/984KAbrENeauFm

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

▼『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』#1～5無料一挙放送

(C)鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月1日（土）午後3時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/984KDwQVsTFECX

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

▼『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』#1～3無料一挙放送

(C) 松浦・keepout／父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月1日（土）夜6時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CSAwFYvraA9LEs

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

▼『友達の妹が俺にだけウザい』#1～5無料一挙放送

(C)三河ごーすと・SBクリエイティブ／「いもウザ」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月2日（日）朝6時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DZUyALTdsZFaNj

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

▼『グノーシア』#1～4無料一挙放送

(C)Petit Depotto/Project D.Q.O.

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月2日（日）午前9時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CSAwBJedaCDMC3

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

▼『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』#1～5無料一挙放送

(C)柴田ヨクサル／ヒーローズ・Tojima Rider Project (C)石森プロ・東映

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月2日（日）午前11時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CVRvzYWfYJdJCF

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

▼『嘆きの亡霊は引退したい 第2クール』#1～4（#14～18）無料一挙放送

(C)槻影・チーコ／マイクロマガジン社／「嘆きの亡霊」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月2日（日）午後2時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CVRvy2DZFzYxYP

※放送後1週間、#14～17を無料でお楽しみいただけます。

▼『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』#1～3無料一挙放送

(C)江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月2日（日）午後4時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CVRvzXZS5yixjR

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

▼『野生のラスボスが現れた！』#1～6無料一挙放送

(C)炎頭/アース・スター エンターテイメント/野生のラスボスが現れた！製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月2日（日）午後5時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DDvzdqVWV3b5Aw

※毎週土曜日夜10時30分より、地上波放送回まで全話無料配信中。

放送チャンネル：すべてABEMAアニメチャンネル

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ