紅茶の香りに包まれる、至福のティータイム！セブン‐イレブン「恋する TEA PARTY」シリーズ第1弾として11月6日（木）より4品の紅茶スイーツが新登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、香り豊かな紅茶をテーマにした「紅茶に恋する TEA PARTY」を全国のセブン‐イレブンにて、11月6日（木）より順次発売いたします。

今回は、「恋する TEA PARTY」のシリーズ第1弾「紅茶に恋する TEA PARTY」として紅茶の豊かな香りとまろやかなミルクの甘さが楽しめるスイーツ4品が登場。シュークリーム、ロールケーキ、どら焼、パフェで紅茶の奥深い風味を表現しました。ひと口ごとに広がる芳醇な香りと、心をそっと包み込むやさしい味わいをお楽しみください。

また第2弾は「ほうじ茶に恋する TEA PARTY」を予定し、ほうじ茶の魅力を味わえるラインアップを順次お届けしてまいります。寒くなる季節にぴったりの“心躍るティータイム”を、ぜひセブン‐イレブンでお楽しみください。

第1弾は、『紅茶に恋するTEA PARTY』

■紅茶に恋する シュークリーム

価格：220円（税込237.60円）

発売日：11月６日（木）～順次

販売エリア：全国 ※沖縄県は11月13日（木）～順次

シュー生地の中に、香り高いミルクティークリームを詰め込みました。クリームの中には、紅茶ゼリーを加え、紅茶の濃淡と食感の変化も楽しめる一品です。芳醇な紅茶の香りとミルクのまろやかさが口いっぱいに広がる優雅でほっとするひとときを演出します。

■紅茶に恋する ロールケーキ

価格：290円（税込313.20円）

発売日：11月６日（木）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

しっとりと焼き上げた紅茶生地と相性の良い濃厚なミルクティークリームを1本ずつ手で丁寧に巻き上げたロールケーキ。生地とクリームの間にはキャラメルソースを使用し、ほろ苦さが紅茶の香りを引き立たせ、上品で深みのある味わいが楽しめます。

■紅茶に恋する プリンケーキパフェ

価格：348円（税込375.84円）

発売日：11月9日（日）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

なめらか紅茶プリン・ふんわり紅茶クリーム・しっとり紅茶ガトーショコラなど食感を楽しむ紅茶づくしのパフェです。食べ進めるごとに変化する食感と味わいで、一品で満足感を感じられる贅沢スイーツに仕立てました。忙しい日にも“心躍る”ティータイムを叶える紅茶好きに贈る満足感のあるスイーツです。

■紅茶に恋する ミルクティーどら

価格：200円（税込216円）

発売日：11月9日（日）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

紅茶の芳醇な香りと濃厚なミルクのコクが融合した、なめらかで上品な味わいのホイップクリームをたっぷり挟んだどら焼です。生地は、クリームを引き立てるためにふわもち食感に仕上げ、ミルクティーホイップクリームを存分に楽しめるように工夫しました。ひと口ごとに紅茶の余韻が広がります。

担当者コメント

飲料市場では、若年層中心に紅茶ニーズが高まっています。そんなお客様ニーズを踏まえ、スイーツの世界でも紅茶を楽しんでもらえるよう「紅茶に恋する TEA PARTY」シリーズを開発しました。香り豊かな紅茶とまろやかな甘さが織りなす、紅茶好きの方へ必見のシリーズです。仕事や家事の合間に、ほっとひと息つきたいときなど、紅茶の香りに包まれるひとときをお楽しみください。そして、「恋するTEA PARTY」シリーズは第1弾の紅茶に続き、第2弾では「ほうじ茶に恋する TEA PARTY」も登場予定です。TEAの魅力がさらに広がる次回のラインアップも、どうぞご期待ください！

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。