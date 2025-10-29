【軽井沢プリンスホテル】自宅で楽しむ『贅沢おこもりホリデー』をホテルが提案-ホリデーシーズンのホームパーティーを彩る5種のクリスマスケーキを販売

写真拡大 (全7枚)

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

軽井沢プリンスホテル(所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：影山裕子)では、ホリデーシーズンのホームパーティーを彩る5種類のクリスマスケーキのご予約を2025年12月15日(月)まで受付中です。


プリンスグランドリゾート軽井沢では、例年、クリスマスシーズンには煌びやかなイルミネーションやクリスマス限定のレストランメニューなど、ホテルで楽しむクリスマスの過ごし方をご提案する中、ホテルメイドの味わいをご自宅でご家族とお楽しみいただけるようにご用意したのがクリスマスケーキコレクションです。「ホリデーシーズンだからこそ自宅でもいつもより少し贅沢で上質な時間を過ごしたい」というニーズにもお応えします。


本年のラインナップの中でも目玉となるのはパティシエが趣向を凝らした限定20個の「サンタからの贈り物」。チョコレート細工のサンタクロースや黄金のオーナメント、クリスマスツリーをモチーフにしたピスタチオムースが目を引く華やかなケーキです。ラズベリーとチョコレートのムースにキャラメルクリームを合わせた、濃厚で奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。また、タルトタイプのクリスマスケーキ「タルトフリュイルージュ」は、香ばしいダマンド生地にマスカルポーネ入りのカスタードクリームを重ね、ベリーとマカロン、星型のホワイトチョコレートのツリーをあしらいました。鮮やかな赤い果実が食卓を華やかに演出します。




クリスマスケーキ5種イメージ

クリスマスパーティーを彩る全5種類のケーキをラインナップし、ホテルスイーツならではの美味しさと華やかさをご自宅でお楽しみいただける「贅沢おこもりホリデー」をご提案いたします。



■ご予約期間 2025年12月15日(月)まで


■お渡し日時　2025年12月22日(月)～25日(木)　1:00P.M.～5:00P.M.


■お渡し場所　軽井沢プリンスホテル ウエスト バンケットロビー特設会場


※本リリースに記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。


※画像はイメージです。


詳細を見る :
https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-area/christmas/

「サンタからの贈り物」イメージ

限定20個「サンタからの贈り物」　\19,000


ケーキ本体 直径約15cm（底のチョコクランチ約19×19cm）


チョコレートのサンタクロースやオーナメント、ピスタチオムースのツリーが彩りを添えた目を引く華やかなケーキ。ラズベリーとチョコレートのムース、キャラメルクリームをベースにした味わいをお楽しみいただけます。心ときめくクリスマスケーキです。




「タルトフリュイルージュ」イメージ

「タルトフリュイルージュ」　\8,000


ケーキ本体 直径約18cm


アーモンドクリームを意味する香り豊かなダマンド生地に、マスカルポーネ入りのカスタードクリームを重ねたタルトです。 いちごやベリーの赤いフルーツにマカロン、クリスマスツリーをイメージした星形のホワイトチョコレートで華やかに仕上げました。




「ガトー・フレーズ」イメージ

「ガトー・フレーズ」　\7,000


約15×15cm


ふわふわスポンジに、いちごのシロップを染み込ませ、生クリームとまるごといちごをサンドした、王道のケーキです。生クリームの白を引き立てるように、いちごとホワイトチョコをシンプルにトッピング。可愛らしさの中に、ホテルメイドの上質さが光ります。




「ガトー・ショコラ・フレーズ」イメージ

「ガトー・ショコラ・フレーズ」　\7,000


約15×15cm


いちごの甘酸っぱさとチョコレートのコクが引き立つケーキです。チョコレートスポンジとなめらかなチョコレートクリームでまるごといちごをサンドし、トップにはいちご、チョコレート、香ばしいチョコクランチの心地よい食感のアクセントを添えました。




「ドゥミ」「プティ・ドゥミ」イメージ

「ドゥミ」　\7,500　／ 「プティ・ドゥミ」\4,500　


「ドゥミ」 約15×15cm／「プティ・ドゥミ」 約7.5×15cm


生クリームとチョコレートクリーム、2つの味わいを一度に楽しめるハーフ&ハーフケーキです。白とブラウンのコントラストが美しく、どちらを食べても幸せな気分に。家族や友人とシェアしたくなる、特別なクリスマスケーキです。




◎ご予約・お問合せ


TEL:0267-42-1111


（軽井沢プリンスホテル クリスマスケーキ予約係／受付時間10:00A.M.～5:30P.M.）



Web予約はこちらより :
https://www.tablecheck.com/ja/princehotels-karuizawa-west-primrose-pickup/reserve/message/


※クリスマスケーキの数は限りがございますので、お早めにご予約ください。


※記載の内容は変更になる場合がございますので、あらかじめご確認のうえご利用ください。


※料金には、消費税が含まれております。