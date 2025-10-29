ChatGPTや生成AIについて、魅力と本質を知りたい、教育への活用について知りたい方へ「ChatGPTから教育活用”EdGPT”への進展」11/14（金）上級編 開催決定

株式会社デジタル・ナレッジデジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所 主催 教育×最先端セミナー詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/44811/

＜こんな方におすすめ＞

・最先端のテクノロジで自らの教育をより良くしたい方

・eラーニングのご担当者さま

・EdTech分野での新規事業開発のご担当者さま

特に、ChatGPTや生成AIについて基本的な知識をお持ちで、さらに教育への応用や開発活用について実践的に学びたい方、教育現場における生成AIの導入・展開を検討されている方におすすめです。

デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所では、日々「教育×最先端テクノロジー」についてチャレンジし、調査・研究を重ねております。

今回は研究活動の中からeラーニングテクノロジの最先端として、AIおよび、いま注目されているChatGPTの教育への適用について、開発・実装の視点も交えながら「EdGPT上級編」としてご紹介します。

特に、教育AIアプリケーションの構築に関心のある方に向けて、生成AIを活用した教育支援ツールの設計思想、プロンプト設計、API連携、活用事例など、実践的な開発ノウハウにも踏み込んでご紹介いたします。

また、最新の実践事例として、デジタル・ナレッジのラーニングAIソリューション「Teacher’s Copilot」のアーキテクチャや導入事例についてもご紹介いたします。

概要

◆デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所 主催セミナー

eラーニングテクノロジの最先端、「ChatGPT」から教育活用”EdGPT”への進展

～上級編LEVEL300～



【日時】 11月14日(金) 15:00-16:00

【主催】 デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所

【会場】 オンライン開催

【費用】 無料

【講師】

秦 隆博

デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所

シニアフェロー

一般社団法人日本1EdTech協会

運営委員会 副委員長

技術委員会 副委員長

デジタルバッジ関連標準国内導入検討部会 副主査

秦 隆博

1984年 日本アイ・ビー・エム株式会社入社。初等中等教育機関と企業研修を対象にしたソリューション開発・営業推進担当、ＣＡＩシステム、教育コンテンツ開発に従事。米国IBMに出向を経て、2000年に起業。以来、官公庁、ｅラーニング・ベンダー、企業、大学へのコンサルティング・サービスやコンテンツ開発支援サービス事業に従事。座右の銘は「想像から創造へ」。

野原 成幸

株式会社デジタル・ナレッジ

執行役員 COO室 COO補佐

兼 サービス推進事業部 事業部長

野原 成幸

1998年4月にデジタル・ナレッジへ入社。デザイナー、コンテンツ制作プロデューサー、システムディレクター、インストラクショナルデザイナーとして、200を超えるプロジェクトに従事。コンテンツ開発組織の責任者としてプロジェクトマネージャを歴任。

-主な案件実績-

TAC株式会社／鹿島建設株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社／SAPジャパン株式会社／株式会社セイジョー／工学院大学／大手前大学／中央出版株式会社／三菱東京UFJ銀行／海上自衛隊 ／ ドミノピザ・ジャパン／大塚製薬／ 出光興産／フォーシーズ（ピザーラ）／IPA 他

プログラム

1. 最新の教育テクノロジの動向

・ChatGPT（LLM: Large Language Model）/言語モデルの進化と教育応用の最前線

・生成AIの本質と、教育における利活用設計の視点

2. いま取り組むチャレンジの事例

・ChatGPTからEdGPTへ：専門領域に最適化した教育AIの開発と応用

・生成AI技術を活用した教育アプリの実践設計

3. 急速に普及している技術標準のいま

・教育技術標準の役割と生成AIの接続可能性

・QTI（Questions and Testing Interoperability）を活用したAI出題生成との連携

・LTI（Learning Tools Interoperability）を通じたAIアプリのLMS統合戦略

4. AI活用 実例紹介

・デジタル・ナレッジの取り組み「ラーニングAIソリューション」

― 「Teacher’s Copilot」の技術構成と運用シナリオ

― 実際の導入事例と教育現場での反応

5. 質疑応答

詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/44811/

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/category/event/

◆デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所について

デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所は、eラーニングやEdTechといった教育に関する最新技術の開発、調査、普及啓蒙をミッションとした研究所です。最新の教育テクノロジの研究開発を進めるだけでなく、国内外の最新技術や規格の調査も行い、さらにこれら成果をセミナーやサイト、資料等を通じて紹介し、普及活動を進めます。

当研究所やデジタル・ナレッジグループによってこれらミッションを遂行するだけでなく、教育テクノロジを研究開発する他の企業や大学、研究機関との連携プロジェクトも積極的に取り組み、幅広い視野で教育テクノロジの発展に貢献してまいります。

https://www.digital-knowledge.co.jp/about/edtech-lab/

◆株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。

これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

コンタクトフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/