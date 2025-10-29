ChatGPTや生成AIについて、魅力と本質を知りたい、教育への活用について知りたい方へ「ChatGPTから教育活用”EdGPT”への進展」11/14（金）上級編 開催決定
デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所 主催 教育×最先端セミナー
詳細・お申込みはこちら :
https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/44811/
＜こんな方におすすめ＞
・最先端のテクノロジで自らの教育をより良くしたい方
・eラーニングのご担当者さま
・EdTech分野での新規事業開発のご担当者さま
特に、ChatGPTや生成AIについて基本的な知識をお持ちで、さらに教育への応用や開発活用について実践的に学びたい方、教育現場における生成AIの導入・展開を検討されている方におすすめです。
デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所では、日々「教育×最先端テクノロジー」についてチャレンジし、調査・研究を重ねております。
今回は研究活動の中からeラーニングテクノロジの最先端として、AIおよび、いま注目されているChatGPTの教育への適用について、開発・実装の視点も交えながら「EdGPT上級編」としてご紹介します。
特に、教育AIアプリケーションの構築に関心のある方に向けて、生成AIを活用した教育支援ツールの設計思想、プロンプト設計、API連携、活用事例など、実践的な開発ノウハウにも踏み込んでご紹介いたします。
また、最新の実践事例として、デジタル・ナレッジのラーニングAIソリューション「Teacher’s Copilot」のアーキテクチャや導入事例についてもご紹介いたします。
参加特典
特典１ 「参加証」をデジタルバッジでプレゼント！
講演終了後、参加証デジタルバッジを発行します。
KnowledgeDeliverSkill＋のユーザ登録案内をお送りしますので、ご登録ください。
特典２ ラーニングAIソリューション「Teacher’s Copilot」無料体験アカウント発行！
ご希望のお客様に「Teacher’s Copilot」のお試しアカウントを発行いたします。
特典３ 小冊子・資料プレゼント！
「デジタル・ナレッジの教育生成×AI早わかりブック」小冊子をはじめ、お役立ち資料をプレゼントいたします。
概要
◆デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所 主催セミナー
eラーニングテクノロジの最先端、「ChatGPT」から教育活用”EdGPT”への進展
～上級編LEVEL300～
【日時】 11月14日(金) 15:00-16:00
【主催】 デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所
【会場】 オンライン開催
【費用】 無料
【講師】
秦 隆博
デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所
シニアフェロー
一般社団法人日本1EdTech協会
運営委員会 副委員長
技術委員会 副委員長
デジタルバッジ関連標準国内導入検討部会 副主査
秦 隆博
1984年 日本アイ・ビー・エム株式会社入社。初等中等教育機関と企業研修を対象にしたソリューション開発・営業推進担当、ＣＡＩシステム、教育コンテンツ開発に従事。米国IBMに出向を経て、2000年に起業。以来、官公庁、ｅラーニング・ベンダー、企業、大学へのコンサルティング・サービスやコンテンツ開発支援サービス事業に従事。座右の銘は「想像から創造へ」。
野原 成幸
株式会社デジタル・ナレッジ
執行役員 COO室 COO補佐
兼 サービス推進事業部 事業部長
野原 成幸
1998年4月にデジタル・ナレッジへ入社。デザイナー、コンテンツ制作プロデューサー、システムディレクター、インストラクショナルデザイナーとして、200を超えるプロジェクトに従事。コンテンツ開発組織の責任者としてプロジェクトマネージャを歴任。
-主な案件実績-
TAC株式会社／鹿島建設株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社／SAPジャパン株式会社／株式会社セイジョー／工学院大学／大手前大学／中央出版株式会社／三菱東京UFJ銀行／海上自衛隊 ／ ドミノピザ・ジャパン／大塚製薬／ 出光興産／フォーシーズ（ピザーラ）／IPA 他
プログラム
1. 最新の教育テクノロジの動向
・ChatGPT（LLM: Large Language Model）/言語モデルの進化と教育応用の最前線
・生成AIの本質と、教育における利活用設計の視点
2. いま取り組むチャレンジの事例
・ChatGPTからEdGPTへ：専門領域に最適化した教育AIの開発と応用
・生成AI技術を活用した教育アプリの実践設計
3. 急速に普及している技術標準のいま
・教育技術標準の役割と生成AIの接続可能性
・QTI（Questions and Testing Interoperability）を活用したAI出題生成との連携
・LTI（Learning Tools Interoperability）を通じたAIアプリのLMS統合戦略
4. AI活用 実例紹介
・デジタル・ナレッジの取り組み「ラーニングAIソリューション」
― 「Teacher’s Copilot」の技術構成と運用シナリオ
― 実際の導入事例と教育現場での反応
5. 質疑応答
