±Ç²è¡ØTOKYO, I LOVE YOU¡Ù¤¬¿·¤¿¤Ê²÷µóÃ£À® ¡ÖTIETE INTERNATIONAL FILM AWARDS¡×¾®»³ÍþÆà¤¬ºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥¹¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ Î´¡Ë¤¬À©ºî¤·¤¿3¤Ä¤Î°¦¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡ÖTOKYO,I LOVE YOU¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¡¦¾®»³ÍþÆà¡Ê¤³¤ä¤Þ¤ê¤Ê¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÖTIETE INTERNATIONAL FILM AWARDS 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢SILVER ANFUMA¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333052&id=bodyimage1¡Û
¡ã¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÖTIETE INTERNATIONAL FILM AWARDS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡ÖTIETE INTERNATIONAL FILM AWARDS¡Ê¥Æ¥£¥¨¥Æ¹ñºÝ±Ç²è¾Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆîÊÆ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Æ¥£¥¨¥Æ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅª¤Ê±Ç²è¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥ÈºîÉÊ¤«¤éÀ¤³¦Åª¤ÊÏÃÂêºî¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¡¢±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·À¡¦·Ý½ÑÀ¡¦±éµ»ÎÏ¡¦Ê¸²½Åª¹×¸¥ÅÙ¤òÉ¾²Á¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333052&id=bodyimage2¡Û
¡ã´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ:¡¡ÃæÅç ±û ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¾®»³ÍþÆà¤µ¤ó¤Î¼õ¾Þ¡¢º£ºî¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!! º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢Èà½÷¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ï¤Î»þ¤«¤éÁ´¿È¤ÇÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢´°Á´¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¾®»³¤µ¤ó±é¤¸¤¿¡È¥«¥ì¥ó¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿»Ñ¤¬¡¢ºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¸½¾ì¤ÇÇúÈ¯¤·¤¿¡¢¤¢¤Î´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¼ÍÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê±éµ»¡ªÈà½÷¤Î±éµ»¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤âÈà½÷¤ò¡È¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷Í¥¡É¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Û¤É¤ËÀâÆÀÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢º£²ó¤Î¹ñºÝ±Ç²è¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤ÏÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¤â¸½ºß¡¢¼¡²óºî¤ÎÀ©ºî½àÈ÷¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Õ¥£¥ë¥à¥áー¥«ー¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¤¤¤¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡ØVIVA CINEMA!!!¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ãºî¤ê¼ê¤ÎÌÜÀþ¡ä¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤ë±Ç²èÁÏºî¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢±Ç²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡È´ñÀ×¡É¤Î½Ö´Ö¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÈÂÎ¸³¡É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î´¶Æ°¤¬²¿ÇÜ¤Ë¤âËÄ¤é¤à¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦¡ÈÊ¸²½¡É¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¾®»³¤µ¤ó¤Îµ±¤«¤·¤¤¼õ¾Þ¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±Ç²è¾Þ¤¬ÄÌ»»40¾Þ¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ¡ØVIVA CINEMA!!!¡Ù¤ò¡È±Ç²è¤È¤¤¤¦Ê¸²½¡É¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¥Õ¥£¥ë¥à¥áー¥«ー¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÄó¶¡¡§
¡ØVIVA CINEMA!!!¡Ù
https://www.youtube.com/@SuperfilmmakerChannel
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§TOKYO, I LOVE YOU¡Ê¥Èー¥¥çー¡¢¥¢¥¤¥é¥Ö¥æー¡Ë
½Ð¡¡¡¡±é¡¡¡§»³²¼ ¹¬µ±
ÁðÌî ¹ÒÂç ¾®»³ ÍþÆà
¾¾Â¼ Î¶Ç·²ð¡¢±©Ã« ¾¡ÂÀ¡¢ºä°æ æÆ¡¢²¼Á° Í´µ®¡¢ÅçÄÅ ¸«¡¢À¾Â¼ À®Ãé
¥ª¥®ー¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡¢²ÃÆ£ ¥Ê¥Ê¡¢ÁÕ ¤ß¤ß
Ä¹Ã«Àî Èþ·î¡¢¥Æ¥êー°ËÆ£¡¢ÅÄÃæ ÈþÎ¤¡¢Â¾
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§ÃæÅç ±û
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ã·Æ£ Î´¡¢Ãæ»³ Í³°á¡¢»³ËÜ ÂÙ¹¨
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§Ãæ»³ Í§æÆ¡¢ÃæÅç ±û
À©¡¡¡¡ºî¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥¹¥³¥à
À½¡¡¡¡ºî¡¡¡§¡ÖTOKYO, I LOVE YOU¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¸ø¼°±Ç²è¥µ¥¤¥È https://tokyo-iloveyou.com/
¡¦¸ø¼°±Ç²èX ¡¡ https://x.com/TOKYO_ILOVEYOU
¡¦¸ø¼°±Ç²èInstagram https://instagram.com/tokyo__iloveyou
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥¹¥³¥à
