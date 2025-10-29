株式会社デラが、リラックスタイムを心地よく演出する＜リラクシング・ピアノ＞シリーズより、『ピアノで奏でる松任谷由実コレクション～リラクシング・ピアノ』を2025年10月29日にリリース！
株式会社デラが、リラックスタイムを心地よく演出する音楽シリーズ＜リラクシング・ピアノ＞シリーズより、『ピアノで奏でる松任谷由実コレクション～リラクシング・ピアノ』を2025年10月29日にCD発売いたしました。
『ピアノで奏でる松任谷由実コレクション～リラクシング・ピアノ』
[商品ページ]
公式：https://www.della.co.jp/blogs/new-release/dlpw-821_22
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/healingplaza/dlpw-821_22/
Yahoo!: https://store.shopping.yahoo.co.jp/healingplaza/dlpw-821-22a.html
Amazon: https://amzn.asia/d/837MT4x
人々の価値観やライフスタイルが大きく変化する激動の1970年代、彗星のごとく現れたアーティスト。私たちの心に寄り添い、時に夢の世界にも連れていってくれる松任谷由実さんの音楽は、時が経っても色褪せることなく、今なお輝きを放っています。このアルバムは、そんな彼女の楽曲から24曲をフィーチャーし、ピアノでカバーした作品集です。 「リラクシング・ピアノ」というコンセプトのもと、3人のアーティストがピアノ1本でメロウに歌い上げています。ほっと一息つきたい時、極上のリラックスに誘ってくれるでしょう。
【収録曲】
DISC1
1. ひこうき雲
2. やさしさに包まれたなら
3. ルージュの伝言
4. 春よ、来い
5. 埠頭を渡る風
6. Hello, my friend
7. あの日にかえりたい
8. シンデレラ・エクスプレス
9. 海を見ていた午後
10. 真珠のピアス
11. 青春のリグレット
12. ANNIVERSARY～無限にCALLING YOU
DISC2
1. 中央フリーウェイ
2. DOWNTOWN BOY
3. 守ってあげたい
4. ダンデライオン～遅咲きのたんぽぽ
5. DESTINY
6. リフレインが叫んでる
7. 真夏の夜の夢
8. 翳りゆく部屋
9. ノーサイド
10. VOYAGER～日付のない墓標～
11. 恋人がサンタクロース
12. 卒業写真
[編曲・演奏]
広橋真紀子
戸田有里子
加藤敏樹
◎このCDは歌入りではありません。
[アーティスト・プロフィール]
広橋真紀子 Makiko Hirohashi
新潟県出身。国立音楽大学作曲学科卒。在学中からアーティストに曲を提供し、卒業後はバイオシック環境音楽研究所を経て、癒しの音楽に目覚める。聴いた人が”ほっとできる音楽”をモットーとして、ナチュラルかつあたたかいサウンドで独自の世界を切り開いている。またリラクシング・ピアノ・シリーズを手掛け、新しくて美しいピアノ・アレンジは海外でも評価されている。
戸田有里子 Yuriko Toda
ピアノと弦楽器を主軸に、オーケストレーションを得意とし、多数のヒーリング音楽制作やオーケストラ団体への演奏会用アレンジを担うと同時に、TV番組や映画の劇伴音楽制作、更には歌手・アーティストの楽曲リリースにおける作曲や編曲にも多く携わっている。近年はリラクシング・ピアノ・シリーズも手掛け、フレッシュなピアノ・アレンジで注目を浴びる。
加藤敏樹 Toshiki Kato
国立音楽大学作曲科卒業。映画・CM・舞台・ヒーリング等の音楽のクリエイター兼プロデューサー。近年は和楽器を使った、2.5次元の舞台音楽のプロデュースや東京国立博物館で上映されたVR作品等の音楽を担当。生楽器を活かした音楽作りをベースとし、リラクシング・ピアノ・シリーズでは、琴線に触れるピアノ・アレンジが評価されている。
[商品情報]
商品名: ピアノで奏でる松任谷由実コレクション～リラクシング・ピアノ
収録時間: Disc1 約60分／Disc2 約57分
JAN: 4961501654580
商品番号: DLPW-821_22
価格（CD）：\2,640（税込）
発売日: 2025年10月29日（水）
発売元: 株式会社デラ
[公式プレスリリース]
https://www.della.co.jp/blogs/new-release/dlpw-821_22
[会社概要]
株式会社デラ
https://www.della.co.jp/
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-2-16 YKビル9F
代表取締役 宇津木 秀夫
心と身体にやさしいヒーリング・レーベル、株式会社デラは、生活スタイルや、環境・心身の状態に応じた音（サウンド）の創造を目指しています。近年は生理学的データに基づいた音創りにより検証を重ね、メンタルヘルスをはじめとする予防医学への貢献や、ミュージック・セラピーの普及に努めています。
