無料で簡単！人気のクローンソフトでCrucial・Samsung・WDのSSDをまるごとコピー|4DDiG Partition Manager
パソコンの動作が遅くなったり、新しいSSDへの換装を検討している方の中には、
「データを移行したいけど、クローン作業って難しそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか？
そんな時に役立つのが、4DDiG Partition Managerです。
2025年10月29日（水）時点の最新版では、Crucial・Samsung・WDなど主要メーカーのSSDにも対応しており、
無料で簡単にディスクをまるごとコピーできます。
複雑な設定や専門知識は不要で、初心者でも数クリックで安全にクローンを作成できるのが魅力です。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/sIr9x
Part 1：クローンソフトとは？
クローンソフトは、HDDやSSDのデータやOSを新しいドライブに丸ごとコピーするソフトです。面倒なインストールや手動移行は不要で、クリックだけでシステムごと移行できます。Windows 10や11の環境もそのまま引き継げ、初心者でも安心。時間を節約でき、データも安全にバックアップ可能です。
クローンソフトを選ぶときは、対応するドライブの種類（HDD・SSD）やOS環境を確認しましょう。操作が簡単で初心者でも扱えるか、安全にデータをコピーできるかも重要なポイントです。
さらに、無料で使えるか、有料版で追加機能があるかも比較すると失敗がありません。
Part 2：SSD/HDDクローンソフトおすすめ5選（無料あり）
ここでは、初心者にも使いやすいおすすめのクローンソフトを5つ紹介します。
無料で使えるものから、有料版で機能が充実したソフトまでピックアップしました。
クローンソフト1. 4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Managerは、SSDやHDDのクローン作成やパーティション管理が簡単にできるソフトです。データ移行もスムーズで、初心者でも迷わず操作可能。無料でダウンロードでき、使い勝手の良さが高く評価されています。
さらに、MBRとGPT形式の変換に対応しており、ディスクの互換性や拡張性も安心です。パーティション管理も簡単に行え、システム環境を柔軟にカスタマイズできます。複雑な操作なしで、安心してクローンやディスク管理ができるのも大きな魅力です。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/sIr9x
4DDiG Partition Managerを使ってSSDをクローン手順は以下の通りです。
1.外部ディスクをコンピュータに接続し、4DDiG Partition Managerをダウンロードしてインストールします。その後、アプリケーションを起動し、「システムディスクのクローン」を選択してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333041&id=bodyimage1】
2.ソースディスクからクローンデータを受け取るターゲットディスクを選択し、「次に」ボタンをクリックします。（ソースディスクはシステムディスクで、ターゲットディスクは接続したディスクがデフォルトで選ばれます。）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333041&id=bodyimage2】
3.次に、クローンディスクの効果を示すプレビューインターフェースが表示されます。ソースディスクのパーティションはデフォルトでターゲットディスク全体を占め、両側のハンドルをドラッグしてクローンパーティションのサイズを変更できます。プレビューが正しいことを確認したら、「開始」ボタンをクリックしてクローン操作を開始します。
