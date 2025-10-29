産業用ファスナー市場は予測期間中に驚異的な健全なCAGRで拡大する見込み
導入
工業用ファスナー業界は、世界市場で安定した需要がある数少ない業界の一つです。自動車、航空宇宙、製造、建設といった主要産業では、こうしたファスナーが常に求められています。ファスナーは、製品の2つ以上の部品を接合し、強固な接合部を形成することで、最終製品の効率的な機能を確保するために使用されます。ファスナーは、接合する材料に関わらず、様々な部品を固定・接合することができます。
ファスナーは、完成度の高い機能を持つ最終製品を製造するために必要な主要部品であり、業界で高い需要があります。そのため、一定の市場シェアを獲得し、決して時代遅れになることのない産業分野の一つとなっています。ファスナー業界は化学結合技術の導入によって進化を遂げてきましたが、ファスナーの耐久性と接着用途における化学接着剤の限界により、その需要は衰えることはありませんでした。
市場動向
航空宇宙産業における自動車生産の増加が世界の産業用ファスナー市場を牽引
ファスナーは、乗用車でも商用車でも、あらゆる車両の最も重要な部品の1つです。自動車製品は、さまざまな部品やコンポーネントを固定することによって開発されるためです。自動車は、トップの消費者ベース産業の1つであるため、工業用ファスナーの最大の市場です。自動車生産の増加に伴い、工業用ファスナーの需要が高まり、工業用ファスナー市場が大きな市場シェアを占めて成長しています。次の推進要因について言えば、航空宇宙産業における需要の増加は、乗客数と旅行頻度の増加です。エンドユーザーの高まる需要に応えて、航空宇宙部門は、乗客の航空機旅行体験全体を改善し、合理化するために取り組んでいます。世界の航空宇宙および防衛産業は4.8％の割合で成長しており、工業用ファスナーの需要は継続的に増加しており、工業用 ファスナー市場の主要な推進力であることが証明されています。
金属ファスナーをプラスチックファスナーに置き換えることで、メーカーに幅広いビジネスチャンスが生まれます
現在のテクノロジーの時代は、最小限のリソースでより高い効率を要求する新たな高みへと世界の産業を牽引しており、これは軽量自動車製品の進化における主要な要因となっています。 金属製ファスナーをプラスチック製ファスナーに置き換えると、金属ファスナーの製造コストが削減され、軽量部品の需要が高まります。 プラスチックは金属の低コストの代替品であり、射出成形や押し出し成形技術を使用してあらゆる形状に成形できます。 自動車業界で必要なファスナーは、用途に応じてサイズ、デザイン、寸法が異なります。 このため、プラスチック製ファスナーの需要が高く、金属製ファスナーとは異なり、さまざまなサイズで迅速に入手できます。 そして、金属製ファスナーをプラスチック製ファスナーに置き換えることで、産業用ファスナー業界を新たな高みへと導く大きなチャンスが生まれます。
新型コロナウイルス感染症の影響
COVID-19の影響で、世界中の各産業セグメントの操業停止が余儀なくされ、世界のサプライチェーンネットワーク全体が混乱に陥りました。この停止は世界的に業界全体に甚大な損失をもたらし、生産だけでなく製造ユニットの基本業務にも支障をきたしました。産業用ファスナー市場も同様で、生産と流通が完全に停止し、市場全体が大きな損失を被り、在庫が満杯になったことで高在庫コストが発生し、市場の資金循環に支障をきたしました。こうした高コストは産業用ファスナー市場にも大きな打撃を与え、企業は高額な支出に踏み切れず、ファスナーニーズに対する新たなソリューションを模索する中で、最終的に接着剤にたどり着きました。
