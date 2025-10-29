【インバウンド贈呈に最適】富士山をモチーフにした芸術花器「さかさ富士」―伝統工芸×モダンデザインの融合
【銀雅堂】の人気シリーズ「さかさ富士」花器。その名の通り、逆さに映る富士山の姿をデザインに落とし込んだ、芸術性と遊び心が融合した逸品です。
高岡銅器の伝統技法を継承する職人が、一点一点、丹念に仕上げた金属工芸の花器。
表面には独自の着色技法による深みのある色彩が施され、赤富士は力強く華やかに、青富士は静かで凛とした佇まいを演出します。
リビングや玄関、和室のしつらえにも映えるデザインで、一輪挿しとしてはもちろん、オブジェとしても存在感を放ちます。四季の草花を挿すことで、日本の自然美と伝統工芸の融合を日常に感じていただけます。
国内外問わず贈り物としても人気の高い「さかさ富士」。
新築祝いや海外ギフトにも最適な、【高岡銅器 × 富士山】の華やかで縁起の良い花器です。
【銀雅堂】さかさ富士（花器）～赤富士/青富士～富士山モチーフ
https://naire-shop.com/naire-gingado-0011/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
