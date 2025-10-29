こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
１１月４日（火）から京王ポイントをせたがやPayポイントへ交換できる実証実験を開始します！
≪せたがやPayアプリ画面（イメージ）≫
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）、株式会社京王パスポートクラブ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古屋 圭子、以下「京王パスポートクラブ」）と世田谷区商店街振興組合連合会（所在：東京都世田谷区、代表理事：柏 雅康）は、２０２５年１１月４日（火）から２０２６年１０月３１日（土）まで、京王電鉄が運営する「京王ポイントサービス」（以下「京王ポイント」）から世田谷区商店街振興組合連合会が運営するデジタル地域通貨「せたがやPay」のポイントに交換できる実証実験（以下「本実証実験」）を実施します。なお、他のポイントサービスを「せたがやPay」のポイントへ交換する取り組みは今回が初めてとなります。
本実証実験は、お客さまの利便性向上および沿線エリア活性化による沿線価値向上を目的として、京王グループと沿線の商店街が連携し、沿線地域のデジタルポイント経済の利便性向上を図るものです。今後も京王ポイントを活用し、沿線の商店街・自治体・事業者をはじめとする地域のプレイヤーとの共創を拡大してまいります。
１．本実証実験について
（１）実施期間
２０２５年１１月４日（火）～２０２６年１０月３１日（土）まで
（２）実施概要
期間中は、京王ポイントをせたがやPayの「京王せたがやポイント」へ１００ポイント単位で交換することが可能です。
※京王ポイント１００ポイントを京王せたがやポイント１００ポイントへ交換が可能
※１ポイント１円相当になります
（３）対象者
京王ポイント会員かつ「せたがやPay」アプリ会員
（４）交換方法
京王ポイントＷｅｂサービス（ＵＲＬ: https://www.keio-passport.co.jp/kpws/login）内の「ポイント交換」にて１１月４日よりお申し込みいただけます。
（５）交換した京王せたがやポイントの加算時期・有効期限
・加算時期：お申し込み後の翌月２０日頃
・有効期限：加算された月の６カ月後の末日まで
（６）京王せたがやポイント利用先
せたがやPay加盟店全店
２．京王ポイントに関するお問い合わせ先
京王パスポートクラブコールセンター
TEL .０３－３３７５－０１１４
１０：００～１７：００（日曜日・１月1日～３日を除く）
３．せたがやPayに関するお問い合わせ先
世田谷区商店街振興組合連合会
TEL .０３－３４１４－１４３２
９：００～１７：００（平日のみ・１２月２７日～１月４日を除く）
【参考１】京王ポイントサービスについて
京王ポイントサービスは、２００２年１０月にスタートした京王沿線約７５０店舗で「貯まる・使える」サービスです。貯めたポイントは、１ポイント＝１円からさまざまな対象店舗でご利用いただけます(※１)。
ポイントサービス２０周年を機に「京王グループ共通ポイント」から「京王ポイント」とサービス名称を変え、グループ店舗以外の沿線店舗や自治体との取り組みを順次拡大しており、渋谷区西原・幡ヶ谷・笹塚商店街の加盟、武蔵府中ル・シーニュの加盟、多摩市健幸スタンプラリーの実施を行ってまいりました。(※２)
※１：一部１ポイント単位でご利用いただけない対象店がございます。
※２：(参考) ２０２４年４月１７日発表「武蔵府中ル・シーニュの加盟について」
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20240417_lesigne.pdf
(参考) ２０２４年８月２８日発表「多摩市健幸スタンプラリーの実施について」
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20240828_tamacity.pdf
【参考２】せたがやPayについて
「せたがやPay」は、世田谷区の支援のもと、世田谷区商店街振興組合連合会が２０２１年２月に提供を開始したデジタル地域通貨（キャッシュレス決済）アプリです。利用者は、「せたがやPay」アプリをダウンロードして現金をチャージすることで、世田谷区内の「せたがやPay」加盟店でキャッシュレス決済が行えるようになります。
「せたがやPay」の詳細につきましては、公式サイト（ＵＲＬ：https://www.setagayapay.com/）をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部 TEL. ０４２-３３７-３１０６