¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2025－2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯10·î22¤Ë¡ÖÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2025－2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×ÅªµÚ¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡µÚ¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì·¹¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ì¤Î³µÍ×
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 39.8 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024 Ç¯¤Î ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 22.2 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2025－2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 5.5% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñµÚ¤Ó¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¸ý¤Î¹âÎð²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÍñÁã¤¬¤ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¼ç¤Ë¹âÎð½÷ÀÁØ¤ÇÈ¯¾É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¼ê½ç¤ÎÆ³Æþ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÅÙ¤Ê²èÁü¿ÇÃÇµÚ¤ÓÂÎ³°¿ÇÃÇ¡ÊIVD¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆ³ÆþÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¸¡ºº¤âÉáµÚ¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÅ¸Ë¾¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹: https://www.sdki.jp/reports/ovarian-cancer-diagnostics-market/590641735
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÇÃÇ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦¤ÏAIµ»½Ñ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ³×Åª¤ÊºÆÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¼¤¦Àµ³Î¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢ÆÉ±Æ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ÎÄã¸º¡¢¥È¥ê¥¢ー¥¸¤Î¿×Â®²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸íº¹¤¬Ìµ»ë¤Ç¤¤ë¤Û¤É¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢²èÁü¼èÆÀ¤äÈ¿¼Í¸¡ºº¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¡ºº¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¿·µÚ¤Ó¿·¤·¤¤¸¡ºº¤Î¾µÇ§¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©Í×·ï¤Ï¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333036&id=bodyimage1¡Û
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー»º¶ÈÊÌ¡¢¸¶ºàÎÁÊÌ¡¢ÊªÍýÅª·ÁÂÖÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá: https://www.sdki.jp/sample-request-590641735
¿ÇÃÇÊýË¡ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢²èÁü¸¡ºº¡ÊÄ¶²»ÇÈ¡¢CT¡¢MRI¡¢PET¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¸¡ºº¡ÊCA-125¡¢¡¡HE4¡¢ROMA¡Ë¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¡ÊBRCA1/2¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡¢À¸¸¡¡¢Ê¢¹Ð¶À¸¡ºº¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤Î¥µ¥Ö¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¶²»ÇÈ¡¢CT¡¢MRI¡¢PET¤ò´Þ¤à²èÁü¿ÇÃÇË¡¤Ï¡¢¤¬¤ó¸¡½Ð¤Î´ðËÜÅª¤Ê´ðÈ×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¼ê½ç¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬ºÇ¾®¸Â¤Ç´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Í½ÁÛ´ü´ÖÃæ¤Ë32%¤Î¼ý±×¥·¥§¥¢¤Ç»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃÏ°èÊÌÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ï¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ç»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î35%¤òÀê¤á¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë»Ô¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï35%¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¡¢¼çÍ×¤Ê¿ÇÃÇ»ÜÀß¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÍñÁã¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤ÊýË¡¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¥Î¥à¥·ー¥±¥ó¥·¥ó¥°¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¸¡ºº¥¥Ã¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼êË¡¤Î¿ÊÊâ¤â¡¢»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ì¤Î³µÍ×
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 39.8 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024 Ç¯¤Î ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 22.2 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2025－2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 5.5% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñµÚ¤Ó¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¸ý¤Î¹âÎð²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÍñÁã¤¬¤ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¼ç¤Ë¹âÎð½÷ÀÁØ¤ÇÈ¯¾É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¼ê½ç¤ÎÆ³Æþ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÅÙ¤Ê²èÁü¿ÇÃÇµÚ¤ÓÂÎ³°¿ÇÃÇ¡ÊIVD¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆ³ÆþÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¸¡ºº¤âÉáµÚ¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÅ¸Ë¾¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹: https://www.sdki.jp/reports/ovarian-cancer-diagnostics-market/590641735
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÇÃÇ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦¤ÏAIµ»½Ñ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ³×Åª¤ÊºÆÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¼¤¦Àµ³Î¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢ÆÉ±Æ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ÎÄã¸º¡¢¥È¥ê¥¢ー¥¸¤Î¿×Â®²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸íº¹¤¬Ìµ»ë¤Ç¤¤ë¤Û¤É¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢²èÁü¼èÆÀ¤äÈ¿¼Í¸¡ºº¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¡ºº¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¿·µÚ¤Ó¿·¤·¤¤¸¡ºº¤Î¾µÇ§¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©Í×·ï¤Ï¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333036&id=bodyimage1¡Û
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー»º¶ÈÊÌ¡¢¸¶ºàÎÁÊÌ¡¢ÊªÍýÅª·ÁÂÖÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá: https://www.sdki.jp/sample-request-590641735
¿ÇÃÇÊýË¡ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢²èÁü¸¡ºº¡ÊÄ¶²»ÇÈ¡¢CT¡¢MRI¡¢PET¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¸¡ºº¡ÊCA-125¡¢¡¡HE4¡¢ROMA¡Ë¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¡ÊBRCA1/2¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡¢À¸¸¡¡¢Ê¢¹Ð¶À¸¡ºº¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤Î¥µ¥Ö¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¶²»ÇÈ¡¢CT¡¢MRI¡¢PET¤ò´Þ¤à²èÁü¿ÇÃÇË¡¤Ï¡¢¤¬¤ó¸¡½Ð¤Î´ðËÜÅª¤Ê´ðÈ×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¼ê½ç¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬ºÇ¾®¸Â¤Ç´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Í½ÁÛ´ü´ÖÃæ¤Ë32%¤Î¼ý±×¥·¥§¥¢¤Ç»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
ÍñÁã¤¬¤ó¿ÇÃÇ»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃÏ°èÊÌÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ï¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ç»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î35%¤òÀê¤á¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë»Ô¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï35%¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¡¢¼çÍ×¤Ê¿ÇÃÇ»ÜÀß¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÍñÁã¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤ÊýË¡¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¥Î¥à¥·ー¥±¥ó¥·¥ó¥°¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¸¡ºº¥¥Ã¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼êË¡¤Î¿ÊÊâ¤â¡¢»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£