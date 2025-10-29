世界のデジタルサイネージソリューション市場は2033年までに年平均成長率11.5%で成長する見込み
導入
デジタルサイネージソリューションは、デジタルスクリーンのネットワーク上に広告やその他のデータを動的に表示できるシステムです。デジタルサイネージソリューションは、デジタルデバイスに動的なメッセージを表示する広告手法です。さらに、アナウンス、ニュース、さらには映画などを顧客に表示することもできます。ビデオとデータのストリーミングは、デジタルサイネージシステムソフトウェアの重要なコンポーネントの一つであり、ユーザーはあらゆるデジタルデバイスにビデオをブロードキャストできます。デジタルサイネージソリューションソフトウェアは、空港、レストラン、職場、学校など、さまざまな場所に導入できます。さらに、公共部門と民間部門における広告需要の高まりが、世界的なデジタルサイネージソリューション市場の拡大を促進しています。
市場動向
公共部門および商業部門における広告需要の増加が世界のデジタルサイネージソリューション市場を牽引
デジタルサイネージソリューションは、様々な理由から公共部門および民間部門で人気が高まっています。デジタルサイネージシステムは、企業が広告や情報提供のいずれの目的でも、顧客や地域社会とつながるための費用対効果の高い手段です。政府機関は、広告、認知度向上、情報発信を促進するためにデジタルサイネージソリューションを採用しています。多くの商業組織も、自社のプロモーションのためにデジタルサイネージシステムを導入しています。小売店、小売店、ショッピングセンター、その他の公共の場など、広告だけでなく、製品情報、説明書、道順、エンターテイメントコンテンツなどを表示するなど、設置場所の多様化により、その世界的な普及が報告されています。商業分野におけるデジタルサイネージソリューションは、視覚的な看板として機能し、現在または今後のセールの広告を表示したり、潜在顧客へのメッセージを発信したりすることで、コンテンツを表示し、視聴者と交流するだけでなく、事業成果の向上と来店客の誘致にも貢献します。公共部門および民間部門における広告需要の増加が、市場拡大の原動力となっています。
発展途上国における急速な都市化によりインフラと広告需要が増加し、世界のデジタルサイネージソリューション市場にチャンスが生まれる
急速な都市化とは、郊外や都市が急速に拡大することを意味します。この都市化の進展は、発展途上国においてインフラ整備と広告需要を高める新たな機会をもたらします。都市住民の増加に伴い、購買力と高級品への欲求も高まります。大手企業は現在、各国政府と連携してこれらの国々に投資することで、広告収入のシェア拡大を目指しています。GoogleやFacebookといった大手企業は、新興地域に投資し、広告収入の大幅な増加を報告しています。さらに、世界中でスマートシティ開発への取り組みが拡大していることから、デジタルサイネージシステム市場は大きな将来性を生み出しています。
地域別インサイト
