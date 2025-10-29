世界の航空燃料市場は年平均成長率3.3%で着実に成長
導入
航空燃料とは、航空機の動力源として使用される石油由来燃料、または石油と合成燃料の混合燃料を指します。これらの燃料は、地上での暖房や走行に使用される燃料よりも厳しい規制を遵守する必要があります。灯油ベースの燃料は、ガスタービン航空機（JP-8およびJet A-1）で使用されます。ピストンエンジン機は有鉛ガソリンを使用し、ディーゼル機はジェット燃料（灯油）を使用します。アメリカ空軍は、2012年までに灯油と合成燃料をそれぞれ50%と50%の割合で混合して使用することを許可されました。合成燃料の原料は石炭と天然ガスです。
目次付きの完全レポートを入手 : https://straitsresearch.com/jp/report/aviation-fuel-market
市場動向
軍需品需要の増加が世界市場を牽引
通常の航空燃料は軍用機の軍事用途には使用されません。そのため、様々なオクタン価の灯油ベースの燃料が軍事用途向けに製造されています。JP8とJP5は、軍事用途で最も一般的に使用される燃料です。これらの燃料には、潤滑性を高める腐食防止剤が必要です。これらの燃料は効率が高く、発火温度も高くなります。さらに、多くの国がより新しく、より高速な航空機を導入することで軍事力を強化しています。最新の技術革新に基づいた燃費の良い航空機が求められています。航空機需要の増加が、軍用航空燃料の需要を牽引する主な要因となっています。
航空分野における新たな持続可能なバイオ燃料が大きなチャンスを創出
持続可能な航空燃料（SAF）は、食用油、植物や動物由来の非パーム油廃油、そして包装材、紙、繊維、食品残渣といった、本来であれば埋め立て処分または焼却されるはずだった家庭・事業所の固形廃棄物といった一般的な原料から製造されます。原料としては、森林廃棄物、廃木材、エネルギー作物、成長の早い植物、藻類などが挙げられます。この燃料は二酸化炭素排出量を80%削減するため、環境に優しい燃料です。
大手SAFメーカーであるSkyNRGは、航空業界が人為的に排出される炭素排出量全体の2～3%を占めていると推定しています。早急な対策が取られなければ、航空業界は2050年までに世界の炭素予算の20%以上を消費する可能性があります。航空業界は、環境への影響に対処しながら成長を維持するために、2020年までにカーボンニュートラルな成長を達成し、2050年までに航空業界の炭素排出量を2005年比で50%削減することを誓約しています。こうした要因は、市場の成長機会を生み出します。
地域分析
北米は世界の航空燃料市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に3.5%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。米国とカナダの大規模な市場参加者の存在により、この地域は航空燃料市場でかなりのシェアを維持しています。航空輸送行動グループ（ATAG）の報告書「国境を越えた航空のメリット」によると、北米の航空業界は2016年に推定240万人を直接雇用しました。同様に、一般航空機製造者協会（GAMA）と国際貿易協会（ITA）は、米国には21万1000機の航空機が配備されていると報告しています。航空燃料業界と先進国の強力な市場参加者は、航空燃料市場の堅調な成長に大きく貢献しています。
ヨーロッパは予測期間中、年平均成長率（CAGR）2.6%で成長すると予想されています。ドイツは最も工業化された経済圏の一つであり、堅調な航空産業、航空機製造、輸送インフラ網を有しています。また、航空燃料メーカーも存在します。2017年には929,900便のフライトがあり、新空港の開設や航空機の大型化により、今後さらに増加すると予想されています。これらの要因が航空燃料市場の拡大を牽引すると予想されます。
