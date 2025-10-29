[2025全日本ロードレース選手権] 中須賀克行選手が”文部科学大臣杯”を受賞!

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会

2025 年10月26日（日）に鈴鹿サーキットにおいて、シリーズ最終戦となる「2025 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第７戦 第57回MFJグランプリ スーパーバイクレースin鈴鹿」が開催され、国内最高峰クラスのJSB1000クラスで年間チャンピオンに輝いた中須賀 克行（なかすが かつゆき）選手に、文部科学省より「文部科学大臣杯」が授与されました。 2025 年は多くのライダーが激戦を繰り広げる苛烈なトップ争いが展開されたシーズンとなりましたが、その猛追を退け、抜群の安定感で2年ぶりに年間チャンピオンの座を奪還しました。中須賀選手は今シーズン 10 レース中 5勝をあげ、最高峰クラスにおいて自身13度目の年間チャンピオン獲得となります。

◆中須賀 克行選手

プロフィール 1981 年生まれ 福岡県出身 / 所属チーム：YAMAHA FACTORY RACING TEAM

◆文部科学大臣杯とは

日本国内におけるスポーツの普及・振興を目的に全国規模で行われる各種スポーツに対し、後援名義の使用 許可と共に、特に貢献度の高いものに対して文部科学大臣杯の名義使用許可が認められます。

◆過去の受賞者（過去5年、いずれもJSB1000クラス年間チャンピオン）

2020 年 野左根 航汰選手 / 2021～2023年 中須賀 克行選手 / 2024年 岡本 裕生選手