世界の折りたたみカートン包装市場は年平均成長率4.5%で着実に成長
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333029&id=bodyimage1】
導入
折りたたみカートンは、様々な製品を包装するために、裁断、ラミネート加工、折り畳み、印刷された板紙から作られています。カートンは平らな状態で包装業者に納品され、そこで機械によって製品容器としての最終的な形状に折り畳まれます。シリアルボックスは、このタイプの包装の好例です。折りたたみカートンは、Eフルートまたはマイクロフルート段ボールで作られるものもあります。
折りたたみカートンは通常、高さと幅がありますが、非常に薄いです。包装には通常、再生紙パルプから作られた円筒状の板紙が用いられます。食品包装用カートンには、より高品質で軽量な固体硫酸塩板紙が使用されています。裁断機械の制約により、板紙の厚さは0.81mmに制限されており、折りたたみカートンは通常、数ポンドまたは数キログラムの材料しか収容できません。
目次付きの完全レポートを入手 : https://straitsresearch.com/jp/report/folding-carton-packaging-market
市場動向
トレーサビリティと偽造防止に重点を置いた患者投薬のモニタリングと支援が世界市場を牽引
ピルボックスやブリスターパックといった包装介入は、服薬アドヒアランス問題の解決に広く推奨されており、世界市場をさらに牽引しています。ブリスターパックへの専門的な充填により、適切な薬剤が包装されていることが保証されます。患者の服薬状況のモニタリングとサポートに対する需要は、様々な投薬量ベースの薬剤の二次包装ソリューションとしての折りたたみカートン市場の需要を促進しています。
医薬品の偽造（または変造）は世界的な脅威であり、効果的な予防策が求められています。折りたたみカートンの製造工程に偽造防止およびセキュリティ対策を組み込む必要性は、今後も高まり続けるでしょう。世界的な医薬品の偽造の増加は、市場の需要に大きな影響を与えています。これに伴う偽造防止対策の進展は、予測期間中に印刷可能な折りたたみカートン包装ソリューションの需要の健全な増加につながると予想されます。
主要プレーヤーによる製品と戦略的取り組みの進歩が大きなチャンスを生み出す
折りたたみカートン業界は、手頃な価格で美観と保護性を高め、その他様々な優れた特性も提供するなど、進歩を遂げており、業界全体にとって大きな成長機会をもたらしています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦におけるeコマースの拡大を受け、ROTOPAK LLCはテイクアウトおよびデリバリー対応の包装ソリューションの新ラインを立ち上げました。この新製品ラインは、中小規模のテイクアウト業界向けに、カスタマイズラベル付きのプレプリント包装と無地包装を網羅した包括的なソリューションを提供します。この新製品は食品との接触にも安全で、サンドイッチボックス、ピザボックス、魚箱などの持ち運び可能な食品製品にそのまま使用できます。
地域分析
アジア太平洋地域は、折りたたみ式カートン包装市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に4.87%のCAGRを示すことが予測されています。アジア太平洋地域の新興経済国には、中国、インド、インドネシアなどがあります。消費者のライフスタイルの変化、可処分所得の増加、調理済み食品などの包装食品の需要の高まりにより、折りたたみ式カートン包装の需要が増加すると予想されます。アジア太平洋地域で組織化された小売チェーンの存在が拡大していることで、包装食品の需要が高まり、市場に利益をもたらしています。さらに、ほとんどのeコマース企業は、その剛性と耐久性から、消費者への製品の配送に折りたたみ式カートンを好んでいます。そのため、この地域の加速するeコマース市場は、今後数年間で市場の成長を刺激すると予想されます。10日間続いたアリババのダブル11ショッピングイベントでは、中国の消費者は約19億個の出荷を受け取りました。さらに、アリババやJD.comなどのEコマース企業によると、中国の消費者は独身の日に1,390億米ドルを消費します。これにより、様々な商品の在庫と保管が増加し、段ボール包装の需要が高まります。
導入
折りたたみカートンは、様々な製品を包装するために、裁断、ラミネート加工、折り畳み、印刷された板紙から作られています。カートンは平らな状態で包装業者に納品され、そこで機械によって製品容器としての最終的な形状に折り畳まれます。シリアルボックスは、このタイプの包装の好例です。折りたたみカートンは、Eフルートまたはマイクロフルート段ボールで作られるものもあります。
折りたたみカートンは通常、高さと幅がありますが、非常に薄いです。包装には通常、再生紙パルプから作られた円筒状の板紙が用いられます。食品包装用カートンには、より高品質で軽量な固体硫酸塩板紙が使用されています。裁断機械の制約により、板紙の厚さは0.81mmに制限されており、折りたたみカートンは通常、数ポンドまたは数キログラムの材料しか収容できません。
目次付きの完全レポートを入手 : https://straitsresearch.com/jp/report/folding-carton-packaging-market
市場動向
トレーサビリティと偽造防止に重点を置いた患者投薬のモニタリングと支援が世界市場を牽引
ピルボックスやブリスターパックといった包装介入は、服薬アドヒアランス問題の解決に広く推奨されており、世界市場をさらに牽引しています。ブリスターパックへの専門的な充填により、適切な薬剤が包装されていることが保証されます。患者の服薬状況のモニタリングとサポートに対する需要は、様々な投薬量ベースの薬剤の二次包装ソリューションとしての折りたたみカートン市場の需要を促進しています。
医薬品の偽造（または変造）は世界的な脅威であり、効果的な予防策が求められています。折りたたみカートンの製造工程に偽造防止およびセキュリティ対策を組み込む必要性は、今後も高まり続けるでしょう。世界的な医薬品の偽造の増加は、市場の需要に大きな影響を与えています。これに伴う偽造防止対策の進展は、予測期間中に印刷可能な折りたたみカートン包装ソリューションの需要の健全な増加につながると予想されます。
主要プレーヤーによる製品と戦略的取り組みの進歩が大きなチャンスを生み出す
折りたたみカートン業界は、手頃な価格で美観と保護性を高め、その他様々な優れた特性も提供するなど、進歩を遂げており、業界全体にとって大きな成長機会をもたらしています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦におけるeコマースの拡大を受け、ROTOPAK LLCはテイクアウトおよびデリバリー対応の包装ソリューションの新ラインを立ち上げました。この新製品ラインは、中小規模のテイクアウト業界向けに、カスタマイズラベル付きのプレプリント包装と無地包装を網羅した包括的なソリューションを提供します。この新製品は食品との接触にも安全で、サンドイッチボックス、ピザボックス、魚箱などの持ち運び可能な食品製品にそのまま使用できます。
地域分析
アジア太平洋地域は、折りたたみ式カートン包装市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に4.87%のCAGRを示すことが予測されています。アジア太平洋地域の新興経済国には、中国、インド、インドネシアなどがあります。消費者のライフスタイルの変化、可処分所得の増加、調理済み食品などの包装食品の需要の高まりにより、折りたたみ式カートン包装の需要が増加すると予想されます。アジア太平洋地域で組織化された小売チェーンの存在が拡大していることで、包装食品の需要が高まり、市場に利益をもたらしています。さらに、ほとんどのeコマース企業は、その剛性と耐久性から、消費者への製品の配送に折りたたみ式カートンを好んでいます。そのため、この地域の加速するeコマース市場は、今後数年間で市場の成長を刺激すると予想されます。10日間続いたアリババのダブル11ショッピングイベントでは、中国の消費者は約19億個の出荷を受け取りました。さらに、アリババやJD.comなどのEコマース企業によると、中国の消費者は独身の日に1,390億米ドルを消費します。これにより、様々な商品の在庫と保管が増加し、段ボール包装の需要が高まります。