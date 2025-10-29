“医療の安全”を支える見えない主役--ヘパリン原薬市場、CAGR7.8%で安定成長中
ヘパリン原薬はブタ小腸粘膜から抽出される多糖類の生化学物質であり、通常はナトリウム塩の形で存在するため「ヘパリンナトリウム」と呼ばれる。ヘパリン原薬の力価とは、1 ミリグラム（mg）のヘパリン原薬に含まれる活性単位（IU）のことである。10 億単位＝10 億 IU（国際単位）である。1kg のヘパリン原薬は約 1.8 億～2.2 億 IU に相当する。
業界の発展特徴：需要拡大と品質競争の加速
ヘパリン原薬市場の発展特徴は、需要の堅調な拡大と品質競争の高度化に集約される。まず需要面においては、心血管疾患や腎疾患に伴う抗凝固治療の増加により、安定した市場基盤が形成されている。特にアジア新興国では医療インフラの拡充と治療アクセスの向上が進み、ヘパリン需要は今後さらに高まると見込まれる。他方、供給面では、規制強化と国際的な品質基準の厳格化が製造業者に大きな影響を与えている。近年は不純物や副作用リスクへの懸念を背景に、製造過程の透明性と品質保証体制の整備が不可欠となりつつある。また、バイオ医薬分野では低分子ヘパリンや新規抗凝固薬との競合が進行しているが、価格競争力と長年の臨床実績により、ヘパリン原薬は依然として広範な需要を維持している。このように、医療需要と規制環境の双方が業界の進化を牽引し、参入企業には技術革新と品質管理の二重の挑戦が求められているのである。
市場規模：堅調成長を続ける拡大市場
LP Informationの最新レポート「グローバルヘパリン原薬市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/410026/heparin-api）によれば、グローバルヘパリン原薬市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率7.8%で成長し、2031年には23.01億米ドル規模に到達すると予測されている。この成長率は医薬品原薬分野の中でも比較的高水準に位置づけられ、持続的な需要拡大と市場安定性を示している。市場の成長要因には、世界的な高齢化による抗凝固治療需要の増加、慢性疾患患者数の拡大、新興国における医療制度整備などが挙げられる。また、供給面では一部の地域に集中していた原料調達が分散化し、国際的な供給網の強化が進んでいることも市場の安定性に寄与している。特に製薬企業や医療機関にとっては、安定的に高品質な原薬を確保できることが競争力の源泉となり、今後も市場規模は堅調に拡大することが見込まれる。これにより、投資家や業界関係者にとってヘパリン原薬市場は持続的成長が期待できる魅力的な投資対象となっている。
図. ヘパリン原薬世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333015&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333015&id=bodyimage2】
図. 世界のヘパリン原薬市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産者：市場を牽引するグローバルプレイヤー
ヘパリン原薬市場は限られた数の大手企業によって牽引されており、世界トップ5社が2024年時点で売上ベース約47.0%のシェアを占めている。代表的な企業には、Shenzhen Hepalink Pharmaceutical、Yantai Dongcheng Pharmaceutical、Nanjing King-friend Biochemical Pharmaceutical、Bioibérica、Pfizerなどが名を連ねる。これらの企業は長年にわたり高品質な製品を安定供給し、国際的な規制基準を満たす製造体制を確立してきた点で強みを持つ。さらに、Qingdao Jiulong Biopharmaceutical、Dongying Tiandong Pharmaceutical、Changzhou Qianhong Biopharma、Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical、Opocrinといった企業も市場で確固たる存在感を示している。各社は研究開発や製造設備への投資を強化し、供給安定性と製品差別化を同時に追求している点が特徴である。今後は競争の激化により、単なるコスト競争ではなく、規制対応力、品質保証力、そしてグローバル展開力が企業の成長を左右する鍵となる。こうした市場構造は投資家や事業戦略を検討する企業にとって、主要プレイヤーの動向を注視することの重要性を示している。
