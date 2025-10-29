世界の美容・パーソナルケア製品市場は年平均成長率4.35%で着実に成長
導入
スキンケア、カラーコスメ、ヘアケアといった美容・パーソナルケア製品は、ミレニアル世代の日々の身だしなみに欠かせないものになりつつあります。天然由来、無毒、オーガニック成分を使用した化粧品の登場も、市場の成長に貢献しています。これらの化粧品は、専門店、薬局、美容院など、様々な販売チャネルを通じて手軽に入手できるため、高額販売の増加につながっています。男性消費者が外見を美しく整え、より良い肌ケアを行うためにスキンケアやグルーミングを重視する傾向が高まっていることも、大きな成長機会につながると期待されています。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。https://straitsresearch.com/jp/report/beauty-and-personal-care-products-market/request-sample
市場動向
認証オーガニック・ナチュラルビューティー製品の成長が世界市場を牽引
スキンケア、ヘアケア、デオドラント製品に含まれるパラベンやアルミニウム化合物などの化学物質の悪影響に対する消費者の意識が高まるにつれ、世界中の美容市場やパーソナルケア製品市場において、天然由来成分やオーガニック成分を含む製品への需要が高まっています。天然成分のみを使用しているため、多くのお客様が他のブランドよりも特定のブランドを好んでいます。近年、安全でオールナチュラル、オーガニックのデオドラント製品に対する消費者の需要が高まっています。購入の際には、効果、治療効果、そして持続的な保護効果が考慮されています。
天然成分への需要は非常に高く、その結果、多くの企業が、植物由来の高級ボタニカル成分や多用途の成分など、天然成分を使用した商品を発売しています。消費者の見栄えの良いイメージへの欲求は、同時に個人の衛生習慣に関する知識の向上にもつながり、この業界を牽引する大きな要因となっています。消費者が健康と清潔さに関心を持つようになるにつれ、この分野では天然素材やオーガニック製品への需要が高まっています。こうした状況を受け、メーカーは消費者のニーズを満たすために、商品ラインナップの拡充を迫られました。
ダメージコントロールヘア製品の需要急増が大きなチャンスを創出
世界中の消費者がヘアケアに関して直面する多くの問題の一つは、抜け毛です。もう一つは、頭皮の脂っぽさです。これらの問題は、一般的に湿度が高く暖かい気候によって引き起こされます。湿度が高く暖かい気候では、人々は頻繁に髪を洗うため、髪本来の油分が失われてしまいます。皮脂腺がより多くの油分を分泌し、結果として頭皮が脂っぽくなります。シャンプー、コンディショナー、ヘアオイルなど、ダメージを軽減するヘアケア製品の需要は世界的に高まっています。様々なダメージケア製品の登場により、エマミ、パラシュート、ガルニエなど、多くの国際的なヘアケア企業が、この分野で市場シェアを拡大しました。これらの企業は、より幅広い消費者層にアピールし、市場シェアを拡大するために、様々なマーケティング戦略を駆使しています。ハマム・ツァイトトリートメント製品を幅広く販売するヴァティカは、インスタグラムキャンペーンを活用し、ハマム・ツァイトを週1回のヘアケアトリートメントとして使用することのメリットを広く認知させました。
