「やだもん」や「ぶるる」も大集合！個性豊かな12人が彩る『こんな こ いるかな』の文具雑貨シリーズが10月下旬より発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松幸芳）は、2026年に誕生40周年を迎える、シリーズ書籍売上が累計1,000万部以上のベストセラー作品『こんな こ いるかな』の文具雑貨シリーズ（全13種・385円～1,760円 税込）を2025年10月下旬より発売いたします。全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
NHK『おかあさんといっしょ』などで親しまれた『こんな こ いるかな』の仲間たちの、ポップでカラフルなグッズが登場。「やだもん」や「ぶるる」など、個性豊かな12人のキャラクターたちの個性を表現した、子どもから大人まで楽しめる文具雑貨シリーズです。
ノートやクリアファイルの文具アイテムに加えて、ポーチやキーホルダーなど持ち歩きたくなる雑貨アイテムもラインアップしています。
【 『こんな こ いるかな』とは 】
『こんな こ いるかな』は、1986年から長い間、NHK「おかあさんといっしょ」などで放送された大人気アニメーションです。シリーズ書籍売上累計1,000万部以上のベストセラー作品となっています。「いやだいやだのやだもん」をはじめとする、個性あふれる12人のキャラクターは、子どもたちの間で大ブームとなり、絵本や関連グッズも多数発売されました。
あれから30年経ったいま、かつて放送を見ていた子どもたちが大人になり、「あの12人にまた会いたい」と再び大注目されている作品です。2026年には誕生40周年を迎えます。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/121321/121321_web_1.png
【 ラインアップ 】
「スクエアメモ」 全2柄 各495円（税込）
「ノートA5」 全2柄 各385円（税込）
「ブック型付箋」 全2柄 各638円（税込）
「クリアファイルA5 3P」 全2柄 各385円（税込）
「ボールペン」 全2柄 各495円（税込）
「ピースシール」 全2柄 各440円（税込）
「クリアシール」 全2柄 各495円（税込）
「ミニポーチ」 全2柄 各880円（税込）
「スクエアポーチ」 全2柄 各1,760円（税込）
「巾着」 全2柄 各1,320円（税込）
「カラビナ付きぬいぐるみポーチ」 全4柄 各1,650円（税込）
「アクリルプレートキーホルダー」 全4柄 各715円（税込）
「アクリルマグネットコレクション」 全12柄 各550円（税込）※クローズドパッケージ
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月～金曜日（祝日を除く） 9：30～17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
『こんな こ いるかな』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/250803014959/
