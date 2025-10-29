Golden Melody Awards受賞者JJ Linが「Honor of Kings」10周年記念テーマ・ソングを発表、ゲーム界の新たなクロスオーバー・ヒットを刻む

深圳（中国）、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- 世界的ゲーム大作「Honor of Kings」が10周年記念テーマ・ソング「明日座標（Atlas of Tomorrow）」を発表しました。現在、Tencent Music Entertainment傘下のQQ Music、Kugou、Kuwoをはじめ、Apple Music、Spotify、KKBOXなど主要プラットフォームで配信中です。本作はリリース後、複数のチャートでNo.1を獲得し、マンドポップと世界的ゲームIPのクロスオーバーによる最新の大ヒット作としての地位を確立しました。





「明日座標（Atlas of Tomorrow）」は、「Honor of Kings」ブランド・アンバサダーであり、マンドポップ界の重鎮、Golden Melody Awards最優秀男性歌手賞を2度受賞したJJ Linが作曲・歌唱を担当し、ヒットメーカーでシニア音楽プランナーのKevin Yiが作詞を手掛けました。JJ Linは本作について「未来の章を書き続けるすべての夢見る人へ、音楽に導かれて、私たちが生きるべき物語へと向かいましょう」と述べています。発表後、QQ MusicやKugouなど中国主要ストリーミン・グチャートでたちまちNo.1を獲得しました。本稿執筆時点で、プラットフォーム横断での保存数は200万回を突破、SNSでは70以上のトレンド・トピックを生み出し、再生回数は6億回以上、ゲーム音楽の記録を複数塗り替えました。





特に注目すべきは、「明日座標（Atlas of Tomorrow）」の影響力が音楽やゲームの世界から飛び出し、複数地域にまたがるオンライン文化共創運動へと拡大したことです。北京から貴州、浙江に至る中国本土の280以上の観光局が自発的にこの楽曲をBGMとして採用し、各地のランドマークや都市景観を動画に組み込み、ショート動画プラットフォームで爆発的なリレー現象を引き起こしました。





「明日座標（Atlas of Tomorrow）」は「旅への集い（Gathering for Journey）」をテーマに据えています。その旋律と歌詞が深い共感を呼ぶのは、国民的人気IP「Honor of Kings」に蓄積された10年分の感情的記憶とエネルギーを凝縮しているためです。それゆえにこの作品は単なる楽曲を超え、プレイヤーたちの青春と物語への応答となりました。発売後、世界中のゲーマーや音楽ファンから圧倒的な支持を得た背景には、楽曲の卓越した完成度と情感の深さだけでなく、「Honor of Kings」というIPが持つ圧倒的な文化的影響力とクロスオーバー的な魅力が反映されています。今回の提携を通じ、TMEはコンテンツの共同制作と統合キャンペーンにより、ビジュアル、ゲームプレイ、オーディオの各領域でこのゲームIPの多角的な表現を実現します。この協業は、ゲーム・エコシステムにおける音楽の文化的役割と影響力の拡大を浮き彫りにしています。今後もTMEは、世界的に影響力のある文化的IPとの戦略的提携を深化させ、多様な文化コンテンツ・エコシステムにおける音楽の独自の力を推進し、高品質なオリジナル・コンテンツがより広範な国際的視聴者に届くよう支援し続けます。





（日本語リリース：クライアント提供）

