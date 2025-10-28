平成にデビューしたサンリオキャラクターズデザインのミニサイズのじゆうちょうと下じきがセットになったチャームが全国のカプセルトイ自販機にて、2025年10月中旬より順次発売！
ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム2」(全6種／1回400円・税込)を2025年10月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。
■「サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム2」(全6種)について
「サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム」に、平成デビューのサンリオキャラクターズが加わった第2弾が登場いたします。
ハートでいっぱいのじゆうちょうの表紙にオレンジが鮮やかな下じきがセットになった「ウサハナ」、ビビットピンクとブラックレースでゴシックな表紙のじゆうちょうとパステルピンクがかわいらしい下じきがセットの「チャーミーキティ」のほか、「コロコロクリリン」「シナモロール」「ジュエルペット」「シュガーバニーズ」のキュートな全6種がラインアップ。
表紙をめくると白無地ノートが16ページあり、実際に文字が書ける仕様で、ミニサイズのメモ帳として活用できます。また、ボールチェーン付きで、お手持ちのポーチやバッグなどに付けてキーホルダーとしての使用もおすすめです。
■商品詳細
ウサハナ
コロコロクリリン
シナモロール
ジュエルペット
シュガーバニーズ
チャーミーキティ
商品名 ：サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム2(全6種)
発売日 ：2025年10月中旬より順次
価格 ：1回400円(税込)
対象年齢：15歳以上
サイズ ：約Ｗ56×Ｈ40mm
素材 ：PVC・紙・鉄
取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
(C) 2025 SANRIO/SEGA FAVE
■「ベネリック カプセルトイ」公式情報
カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。
カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。
そんなモノづくりをしています。
最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。
公式ページ ：https://benelic.com/capsuletoy/
公式X(旧Twitter)：https://x.com/capsuletoybu
公式Instagram：https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/