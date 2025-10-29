J-SPARC共創「後のせ自動運転システムYADOCAR-i（ヤドカリ）ドライブ」、茨城県つくば市で「こどもMaaSサービス」の実証実験を実施

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 新事業促進部

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が、J-SPARCの枠組みのもと、東海クラリオン社/アジア・テクノロジー・インダストリー社と取り組む「後のせ自動運転システムYADOCAR-i（ヤドカリ）ドライブ」に関する共同活動の一環として、2025年11月5日(水)～16日(日)及び2026年1月15日(木)～26日(月)の2期間において、茨城県つくば市のTXつくば駅前のペデストリアンデッキにおいて、「こどもMaaSサービス」乗車体験会を実施します。

【期間】

・2025年11月5日(水)～11月16日(日) ※運休日：11/10(月)、11日(火)

・2026年1月15日(木)～1月26日(月) ※運休日：1/20(火)、21日(水)

【運行時間】

・9:00～11:00 / 11:30～13:30 / 14:00～16:00

【乗降場所】

・つくばセンター広場

・つくばカピオ前

※上記の２区間を往復走行します。

【定員数】最大3名

【乗車方法】乗車場所に直接お越しください（予約不要）

【利用料金】無料

【使用機体】YADOCAR-i ドライブ

後のせ自動運転システムYADOCAR-iドライブについて

自動運転は高額で導入が難しいという課題に対して、 既存車両を活用し用途を特定することで、離島や地方においても 持続可能な低コスト化を実現する自動運転モデルです。

自動運転について

内閣府が提供するMADOCA-PPP（マドカピーピーピー） という準天頂衛星からの情報と、JAXA(ジャクサ)が開発する ソフトを使ってクルマの位置や方位を求めています。 また、建物や樹木があって衛星からの電波が届かない場では、 クルマの動きや向きが分かるセンサーや、障害物を見つける センサーを使います。 自動運転は、特定条件やドライバーによる監視の要否 によって、国土交通省がレベル１～５の区分を定めています。 今回の実証実験ではドライバーによる監視を必要とするレベル２で行います。

実証実験について

建物や樹木が多い場所では、衛星からの信号が建物で跳ね返ったり樹木にぶつかったりして、正確な位置が分からなくなることがあります。今回の実証実験では、つくば市の三次元地図を使うことで、 衛星から直接届いているデータを選び、センサーを効率よく使えるようにして、自動運転に活用できるかどうかを確認します。



※詳しくはつくば市のお知らせをご覧ください

https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/177/251028_No109-2.pdf