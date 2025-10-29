GUILD株式会社、日本円ステーブルコイン「JPYC」を活用した事業の企画・開発支援サービスを提供開始

GUILD株式会社

GUILD株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小宮 滉）は、日本円ステーブルコイン「JPYC」をはじめとするステーブルコインを用いた新規事業の立ち上げ、および既存事業への導入を包括的に支援するコンサルティング・開発サービスを開始したことをお知らせします。

国内で法整備が進み、JPYC株式会社（以下 JPYC）の資金移動業者登録などを契機に市場が急成長するステーブルコイン分野において、GUILDは企業の事業戦略立案から法規制対応、システム開発・実装までを一気通貫でサポートし、収益性と拡張性のあるWeb3ビジネスの実現を後押しします。

■ サービス提供の背景：ステーブルコイン活用における「3つの壁」

2023年の改正資金決済法施行以降、ステーブルコインは即時・低コスト決済、プログラマビリティ（自動取引）、高トレーサビリティといった特性から、Web3領域のみならず、B2B決済やサプライチェーンファイナンスなど既存金融のDX基盤としても大きな期待を集めています。

一方で、企業が本格的に事業にステーブルコインを組み込むには、以下の「3つの壁」が存在します。

【規制・法務の壁】

- 資金決済法、AML/CFT（マネーロンダリング・テロ資金供与対策）、税務処理など、金融規制と密接に関わるコンプライアンス対応の複雑さ。

【戦略・収益の壁】

- 「ブロックチェーンありき」ではなく、企業の経済圏に即した収益性・拡張性のあるユースケースの明確な企画・立案の難しさ。

【技術実装の壁】

■ 「GUILD ステーブルコイン事業支援」サービスの概要

- スマートコントラクト、ウォレット連携、既存の勘定系やECシステムとの統合といった、Web3特有の技術的ハードル。

GUILDは、これらの課題に対し、Web3業界で培ってきた事業設計ノウハウと、アライアンスパートナーとの連携により、「コンサルティング支援」と「システム開発支援」の両輪で、お客様のステーブルコイン事業をワンストップで支援します。

1. コンサルティング支援（事業戦略・法規制アドバイザリー）

事業戦略・企画立案： JPYCなどの国内ステーブルコインを用いた新規事業（BaaSモデル、MtoM決済など）の企画立案、具体的な収益モデル設計。

規制・法務アドバイザリー： 資金決済法等の要件整理、AML/CFT設計、発行・償還・資金管理スキーム策定を、専門家と連携してサポート。

2. システム開発支援（迅速なPoC/実装を実現）

決済・送金システム開発： JPYCの特性を活かしたECサイト向け決済ゲートウェイ、B2B間決済プラットフォーム、クロスボーダー決済連携システムの設計・開発。

技術実装： ウォレット連携、ガススポンサー機能の導入支援、既存システムとのAPI連携、セキュリティ・監査対応を考慮した堅牢な運用基盤構築。

PoC・パイロット支援： 既存のコンポーネントとノウハウを活用し、短期間での概念実証（PoC）からパイロット実施、サービスリリースまでを迅速に実現。

＜具体的なユースケース例＞

■ JPYC活用ウェビナー開催のお知らせ

本プレスリリースの公開を記念し、日本円ステーブルコイン「JPYC」を活用した事業にご興味をお持ちの皆様を対象に、無料ウェビナーを開催いたします。 本ウェビナーでは、本サービスの詳細に加え、ステーブルコイン市場の最新動向、具体的なユースケース、そして法規制を踏まえたWeb3ビジネスの構築戦略について、分かりやすく解説します。

【開催概要】

タイトル： 「日本円ステーブルコイン「JPYC」を活用した事業戦略ウェビナー」

開催日時： 2025年11月5日（水） 17:00～18:00

開催形式： オンライン

参加費： 無料

対象： ステーブルコインを用いた新規事業の立ち上げを検討されている経営者様、事業責任者様、Web3・DX推進ご担当者様

申し込み :https://guild-jpyc-stablecoin.peatix.com/■ 今後の展望

GUILDは、本サービスの提供を通じて、日本国内の事業者が法規制に準拠し、グローバル市場における競争力を高められるよう支援してまいります。今後も規制動向や技術革新に合わせてサービス内容をアップデートし、安心・安全な暗号資産時代の金融・ビジネスインフラの構築に貢献してまいります。

■ GUILD株式会社について

GUILD株式会社は、Web3・ブロックチェーン技術を活用した事業企画・コンサルティング、およびシステム開発・運営支援を行う企業です。特にトークンエコノミー設計、DAO構築、ステーブルコインを用いた新たな金融サービスの実現に強みを持っています。

会社名：GUILD株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

代表取締役：小宮 滉

事業内容：システム開発、PM・エンジニアの人材紹介

HP: https://guild.support/(https://guild.support/)

CoinNinja(メディア) ：https://coinninja.news/(https://coinninja.news/)