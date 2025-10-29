おやつカンパニーの人気商品「ベビースターラーメン」をPRするモデルオーディションが開催決定！　12/5までエントリー受付！

株式会社マシェバラ

国民的おやつとして人気の「ベビースター」や「ブタメン」など、スナック菓子やカップラーメンを製造・販売している大人気お菓子メーカーのおやつカンパニー。

本オーディションでは、「ベビースターラーメン」をPRするモデルを選出します。

※「ベビースター」「ホシオくん」「ブタメン」は株式会社おやつカンパニーの登録商標です。

おやつカンパニー 公式HP：https://www.oyatsu.co.jp/

【募集要項】

・審査対象コンテンツ、スケジュールに参加・利用できる16歳以上の方 ※性別不問

・事務所の所属有無、活動歴不問

・受賞後の撮影スケジュール（2、3月頃の平日1日拘束予定）を確保できる方

【オーディションスケジュール】

■エントリー締切

トライアルA：11月17日（月）正午12:00

トライアルB：11月26日（水）正午12:00

決勝 ：12月5日（金）正午12:00

※トライアルに参加していなくても決勝からのエントリーも可能です。

■審査期間

トライアルA：11月18日（火） ～ 11月22日（土）

トライアルB：11月27日（木） ～ 12月1日（月）

決勝：12月6日（土） ～ 12月15日（月）

※トライアルは参加自由期間です。

審査の当落はありませんが、トライアルで獲得したポイントの20％が決勝に移行されます。

また、トライアル各期間の上位5名に、おやつカンパニーお菓子の詰め合わせセットのプレゼントがございます。

【審査内容】

ネット配信サービス「マシェバラ」、SNS（X）で審査を行います。

おやつカンパニー『ベビースターラーメン』PRモデルオーディション 審査詳細：

https://www.mache.tv/event/oyatsupr/detail/

【各賞】

▼決勝総合ランキング第1位の方

・おやつカンパニー「ベビースターラーメン」のPRモデル就任

（都内駅広告にPRモデルとして掲載）

・おやつカンパニー公式HP・SNSに掲載

・おやつカンパニーお菓子の詰め合わせセット プレゼント



▼【特別賞】決勝総合ランキング第2位～5位の中から1名を選出

・おやつカンパニー「ベビースターラーメン」のPRモデル就任

（都内駅広告にPRモデルとして掲載）

・おやつカンパニー公式HP・SNSに掲載

【エントリーの流れ】

▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）

■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/



■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録



■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー

※”おやつカンパニー『ベビースターラーメン』PRモデルオーディション”というイベントにご応募ください。

書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。

▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）

下記の応募フォームよりご応募ください。

https://mache.jp/event-entry/?entry=press_oyatsupr

参加希望のオーディション名は”ベビースターラーメン”とご記載ください。

書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。



配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。

撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。



エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。

