Gap、Sean WotherspoonがキュレーションするGapVintage「ALWAYS ON」を10月31日(金)より新宿フラッグス店と心斎橋店でスタート
Gapのグローバル・ヴィンテージキュレーターであるSean Wotherspoon(ショーン・ウォザースプーン)は、Gapのアイコニックなアーカイブアイテムを世界中のカスタマーに提供するため「GapVintageプロジェクト」を始動しています。本プロジェクトは、Gapが創業した1969年以降に生み出された数多くのアーカイブアイテムを発展させるというブランドの取り組みを実現したものです。
Gapは、Sean WotherspoonがキュレーションするGapVintageを、Gap新宿フラッグス店とGap心斎橋店で2025年10月31日（金）より常設スペースで継続的な販売を開始し、シーズナルテーマに沿ったラインナップを定期的にリフレッシュしていく「ALWAYS ON」を発表します。
「ALWAYS ON」として初めて発売する今回のコレクションは、Seanの想いが込められた選りすぐりのヴィンテージアイテムが多数ラインナップ。時とともに風合いが深まった90年代初頭のブラウンレザージャケット、2000年春のウィメンズ レッドレザートラッカージャケット、美しいディテールとバックにあしらわれた「Summer Sports」パッチがひときわ目を引く90年代初頭のアノラック、シンプルなデザインでありつつ強い存在感を放つ2000年代初頭のGap BLUE JEANS ロゴフーディー、90年代のスキー旅行を彷彿とさせる鮮やかなカラーが魅力のアークティックライトフリースなど、貴重なヴィンテージアイテムが登場します。またGapVintageは、Seanのシグネチャーロゴ「SW」の刺繍が施されています。
※商品の素材により一部刺繍が施されていない場合がございます。
※画像は一部の商品です
Sean Wotherspoonは次のように語りました。
「今回のコレクションはとても特別です。なぜなら、これが私たちの『ALWAYS ON』プログラムの始まりを意味するからです。新宿フラッグスと心斎橋のGapストアに行けば、いつでも私たちのヴィンテージアイテムを見つけることができます。今後も私のお気に入りのアーカイブピースや、世界中から厳選したアイテムGapVintageを継続的に追加していく予定です。」
GapVintageの販売を常設する「ALWAYS ON」は日本で期間限定展開し、2025年10月31日(金)の午前11時よりGap新宿フラッグス店で、午前10時よりGap心斎橋店で販売を開始します。
GapVintage「ALWAYS ON」の詳細や今後の展開については、@gap_jp、@sean_wotherspoonをフォローしてご覧ください。
GapVintage「ALWAYS ON」展開店舗
Gap新宿フラッグス店
発売日：2025年10月31日(金)午前11時より販売開始
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1新宿フラッグス1F/B1F
電話番号：03-5360-7800
営業時間：11:00 - 22:00
Gap心斎橋店
発売日：2025年10月31日(金)午前10時より販売開始
住所：〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-6
電話番号：06-4704-5201
営業時間：10:00 - 22:00
ご購入についての留意点
※GapVintageアイテムは古着の為、一部シミ・汚れ・破損がある場合がございます。サイズ等含め、十分にご検討いただいてからご購入ください。
※GapVintageアイテムは返品交換ができません。
※電話でのお取り置きは出来ません。
※転売目的でのご購入は固くお断りいたします。
※状況により十分に在庫がご提供できない場合がございます。予めご了承ください。
詳しくはこちらからもご確認いただけます：
Gapnews： https://www.gap.co.jp/news/post/?news_id=1421