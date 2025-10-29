“長崎みかん“のPRイベントを大田市場で開催！

～単価が全国第３位で品質の高さが自慢の長崎みかん！

知事も駆けつけ首都圏にアピール～

【日 時】 11月１日（土） 午前6時40分～

【場 所】 東京都中央卸売市場大田市場 東京青果株式会社 イベント広場

全国農業協同組合連合会長崎県本部は、2025年11月1日（土）午前6時40分から、東京都中央卸売市場大田市場で、長崎みかんの銘柄向上と販売促進を目的としたPRイベントを開催します。

当日は、買参人を対象に、長崎みかんの特徴を説明し、試食品を提供。さらに大石賢吾長崎県知事も現地を訪れ、首都圏にその美味しさや魅力をアピールします。

【主催】 全国農業協同組合連合会長崎県本部（長崎市出島町1-20）

【内容】

（1）初売りイベント

・セレモニー 6時40分より

知事・生産者代表による挨拶及びPR

みかん試食品配布（100袋限定）

・長崎みかん（早生みかん）の初セリ 7時15分ごろより

（2）主な行事参加予定者

大石 賢吾 長崎県知事

苑田 康治 全農長崎県本部運営委員会 会長（JA長崎県中央会会長）

宮粼 大輔 長崎県JA果樹研究会 会長（生産者代表）

土井 教至 全農長崎県本部 本部長

産地代表： JA長崎せいひ、JAながさき県央、JA島原雲仙、JAながさき西海、

卸売会社：東京青果株式会社、東京荏原青果株式会社

【昨年度のイベントの様子】

品質にこだわるみかんの産地・長崎県

長崎県は全国有数のみかんの産地で、その生産量は全国6位（R6：農林水産省）。みかんを甘くするためのシートマルチ栽培面積は全国でトップクラスとなっており、１㎏あたりの単価は全国第３位とその品質の高さは全国でも高く評価されています。

出典：日本園芸農業協同組合連合会調べ

（シートマルチ被覆の様子） （光センサー選果機で1個1個の糖度と酸度を測定）

長崎県のブランドみかん

長崎県内には主に4つのみかん産地があり、各地域の気候や土壌に合わせた栽培管理により、糖度13度以上のみかん（長崎の夢：JA長崎せいひ、はなまる物語：JAながさき県央、太鼓判：JA島原雲仙、味っ子：JAながさき西海、）や糖度12度以上のみかん（味ロマン：JA長崎せいひ、味ホープ：JAながさき県央、味錦：JA島原雲仙、味まる：JAながさき西海、）など、糖度にこだわったブランドみかんを生産しています。

【関連ＨＰ等】

■長崎みかん（JA全農ながさき） http://www.n-koi-mikan.com/

■商品購入はこちらから

JAタウン「もぐもぐながさき」 https://www.ja-town.com/shop/c/c8201