松山市中心部に新コンセプトのP・SPO（ピースポ）自習室「P・SPO 千舟町店」をグランドオープン！
この度、株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営するP・SPO（ピースポ）(https://pspo.jp/)は、2025年10月19日（日）、愛媛県松山市千舟町に新たなコンセプト自習室「P・SPO 千舟町店(https://pspo.jp/chifune/)」をグランドオープンしました。
松山市中心部でアクセスしやすい立地に、哲学者『ソクラテス』『プラトン』『アリストテレス』の思想をテーマにした3フロアを展開。
静かに集中したい方からPC・電卓を使用したい方、女性限定の安心空間を求める方まで、幅広い学習ニーズに対応しています。
自習室「P・SPO 千舟店」のフロア紹介と特徴
P・SPO 千舟町店はビルの2~4階の3フロアの施設となっております。
【2階】『アリストテレス』フロア 男女兼用の自習室
2階は『アリストテレス』の思想をテーマにした空間で、これまでの自習室同様に、個別ブースを8席とドリンクカウンターをご準備しております。
【3階】『プラトン』フロア 女性限定の自習室
3階は『プラトン』の思想をテーマにした空間で、女性限定の個室ブースを6席ご用意しております。女性だけのフロアで安心してご利用いただけます。
【4階】『ソクラテス』フロア 男女兼用/PC・電卓OK
4階は『ソクラテス』の思想をテーマにした空間で、男女兼用、PCや電卓などの利用もOKのフロアになっております。
店舗情報
店舗名： P・SPO 千舟町店
所在地： 〒790-0011 松山市千舟町7丁目3-20 ピエ千舟2～4階(https://maps.app.goo.gl/jMcv6copGsWgvdeE6)
オープン日： 2025年10月19日
営業時間： 24時間
駐車場:無し
駐輪場:有り
会社概要株式会社三福ホールディングス
P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3
公式HP ： https://pspo.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime
LINE ： https://page.line.me/255qqjnk
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局
住所：〒790-0056
愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店
電話番号：0120-337-217
担当：高良