松山市中心部に新コンセプトのP・SPO（ピースポ）自習室「P・SPO 千舟町店」をグランドオープン！

株式会社三福ホールディングス

この度、株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営するP・SPO（ピースポ）(https://pspo.jp/)は、2025年10月19日（日）、愛媛県松山市千舟町に新たなコンセプト自習室「P・SPO 千舟町店(https://pspo.jp/chifune/)」をグランドオープンしました。


松山市中心部でアクセスしやすい立地に、哲学者『ソクラテス』『プラトン』『アリストテレス』の思想をテーマにした3フロアを展開。
静かに集中したい方からPC・電卓を使用したい方、女性限定の安心空間を求める方まで、幅広い学習ニーズに対応しています。




自習室「P・SPO 千舟店」のフロア紹介と特徴

P・SPO 千舟町店はビルの2~4階の3フロアの施設となっております。


【2階】『アリストテレス』フロア　男女兼用の自習室

2階は『アリストテレス』の思想をテーマにした空間で、これまでの自習室同様に、個別ブースを8席とドリンクカウンターをご準備しております。






【3階】『プラトン』フロア　女性限定の自習室

3階は『プラトン』の思想をテーマにした空間で、女性限定の個室ブースを6席ご用意しております。女性だけのフロアで安心してご利用いただけます。






【4階】『ソクラテス』フロア　男女兼用/PC・電卓OK

4階は『ソクラテス』の思想をテーマにした空間で、男女兼用、PCや電卓などの利用もOKのフロアになっております。






店舗情報

店舗名： P・SPO 千舟町店


所在地： 〒790-0011 松山市千舟町7丁目3-20 ピエ千舟2～4階(https://maps.app.goo.gl/jMcv6copGsWgvdeE6)


オープン日： 2025年10月19日


営業時間： 24時間


駐車場:無し


駐輪場:有り





会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平


所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3


公式HP ： https://pspo.jp/


Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime


LINE ： https://page.line.me/255qqjnk


【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局


住所：〒790-0056


　　　愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店


電話番号：0120-337-217


担当：高良