3D実装×環境対応で新時代へ--半導体アンダーフィル市場、2031年に高成長軌道を維持
半導体アンダーフィルは、半導体パッケージング工程におけるキーマテリアルであり、通常、チップとパッケージ基板の間の空隙を充填するために使用される。その主な作用はチップの信頼性を向上させることであり、特に熱サイクルや機械的応力の作用下において、パッケージ工程中にチップが機械的な破損や変形を起こすことを防止する。
具体的な応用において、半導体アンダーフィルの作用は以下のとおりである：熱管理：充填材はチップと基板の間で熱を伝導するのを助け、これにより過熱によって引き起こされる故障を回避する。構造強度の強化：チップと基板の間に支持を提供し、熱膨張率の差によってはんだ接合部が破断することを防止する。パッケージの機械的性能の向上：温度変化、振動などの要因によって引き起こされる応力がパッケージに与える影響を効果的に低減する。
アンダーフィルは通常、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂などの高性能材料が使用され、これらの材料は優れた密着性、熱安定性および電気絶縁性を備えている。
産業の発展特徴：高度実装化と信頼性要求の高まり
半導体アンダーフィル産業は、半導体パッケージング工程の高度化とともに急速に発展してきた産業である。従来のディスペンス型からキャピラリーアンダーフィル（流動型）、さらにワンステップで実装できるノーフロー型へと進化が進むことで、生産効率と品質の両立が図られている。特に近年では、5G通信機器やAIプロセッサ、車載用パワーデバイスのような高温環境下で動作する電子部品に対応するため、高耐熱・高信頼性を兼ね備えた次世代材料の開発が活発化している。
また、チップレット化や3D積層構造の採用が進む中で、アンダーフィルの熱伝導性と絶縁特性の最適バランスが求められている。これにより、材料メーカーは単なる供給者から「設計パートナー」へと役割を拡大し、パッケージ設計企業やOSAT企業と密接に連携する新たなエコシステムが形成されつつある。環境対応型樹脂やリワーク性向上技術の導入も進んでおり、サステナブルかつ高効率な製造体制が業界全体の共通課題となっている。
市場規模と成長動向：高成長を続ける信頼性材料市場
LP Informationの最新分析によれば、半導体関連高機能材料市場の中でも、アンダーフィル分野は特に高い成長性を示している。半導体パッケージング工程における微細化・高集積化の加速を背景に、アンダーフィル需要は継続的に拡大しており、特に先端ロジックチップおよびメモリチップ向けの採用が著しい。AIサーバや高性能データセンター、車載用電子制御ユニットの普及が市場の中長期的成長を牽引している。
LP Informationの「グローバル半導体アンダーフィル市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/2688/semiconductor-underfill）における予測モデルを参照すれば、類似の高性能樹脂材料市場全体は今後もCAGR約12％前後の拡大基調を維持すると見込まれ、半導体アンダーフィル市場も同様に高水準の成長軌道を描く可能性が高い。世界的な半導体供給網再構築の流れの中で、地域間の技術競争と製造キャパシティの拡充が市場のさらなる活性化を促している。
図. 半導体アンダーフィル世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333013&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333013&id=bodyimage2】
具体的な応用において、半導体アンダーフィルの作用は以下のとおりである：熱管理：充填材はチップと基板の間で熱を伝導するのを助け、これにより過熱によって引き起こされる故障を回避する。構造強度の強化：チップと基板の間に支持を提供し、熱膨張率の差によってはんだ接合部が破断することを防止する。パッケージの機械的性能の向上：温度変化、振動などの要因によって引き起こされる応力がパッケージに与える影響を効果的に低減する。
アンダーフィルは通常、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂などの高性能材料が使用され、これらの材料は優れた密着性、熱安定性および電気絶縁性を備えている。
産業の発展特徴：高度実装化と信頼性要求の高まり
半導体アンダーフィル産業は、半導体パッケージング工程の高度化とともに急速に発展してきた産業である。従来のディスペンス型からキャピラリーアンダーフィル（流動型）、さらにワンステップで実装できるノーフロー型へと進化が進むことで、生産効率と品質の両立が図られている。特に近年では、5G通信機器やAIプロセッサ、車載用パワーデバイスのような高温環境下で動作する電子部品に対応するため、高耐熱・高信頼性を兼ね備えた次世代材料の開発が活発化している。
また、チップレット化や3D積層構造の採用が進む中で、アンダーフィルの熱伝導性と絶縁特性の最適バランスが求められている。これにより、材料メーカーは単なる供給者から「設計パートナー」へと役割を拡大し、パッケージ設計企業やOSAT企業と密接に連携する新たなエコシステムが形成されつつある。環境対応型樹脂やリワーク性向上技術の導入も進んでおり、サステナブルかつ高効率な製造体制が業界全体の共通課題となっている。
市場規模と成長動向：高成長を続ける信頼性材料市場
LP Informationの最新分析によれば、半導体関連高機能材料市場の中でも、アンダーフィル分野は特に高い成長性を示している。半導体パッケージング工程における微細化・高集積化の加速を背景に、アンダーフィル需要は継続的に拡大しており、特に先端ロジックチップおよびメモリチップ向けの採用が著しい。AIサーバや高性能データセンター、車載用電子制御ユニットの普及が市場の中長期的成長を牽引している。
LP Informationの「グローバル半導体アンダーフィル市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/2688/semiconductor-underfill）における予測モデルを参照すれば、類似の高性能樹脂材料市場全体は今後もCAGR約12％前後の拡大基調を維持すると見込まれ、半導体アンダーフィル市場も同様に高水準の成長軌道を描く可能性が高い。世界的な半導体供給網再構築の流れの中で、地域間の技術競争と製造キャパシティの拡充が市場のさらなる活性化を促している。
図. 半導体アンダーフィル世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333013&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333013&id=bodyimage2】