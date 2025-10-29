「美濃焼 komonマグカップペア」上品な和モダンデザインが魅力のギフトセット
日本を代表する陶磁器産地・美濃焼から、伝統とモダンデザインを融合させた「komon（コモン）」シリーズのマグカップペアが登場しました。
やわらかな白磁の上に描かれた繊細な和文様は、吉祥を意味する伝統柄をモチーフにしており、日常の中にさりげない上品さを添えてくれます。
手にしっくり馴染むフォルムと軽やかな口当たりで、コーヒーや紅茶はもちろん、スープカップとしても活躍。電子レンジ・食洗機対応で、毎日の暮らしの中で気軽にお使いいただけます。
ペアで化粧箱に入っているため、結婚祝いや新築祝いなどの贈り物にもぴったり。
シンプルで洗練されたデザインは、和洋問わずどんな食卓にも自然に溶け込みます。
美濃焼ならではの確かな品質と美しさを備えた、実用性とデザイン性を兼ね備えるギフトアイテム。
大切な人への想いを込めて贈る、心温まるペアマグです。
【美濃焼 磁器】komon マグカップペア［ギフトセット］※レンジ・食洗機対応
https://naire-shop.com/naire-awasaka-7-1968/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333000&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
