世界のATMマネージドサービス市場規模は2033年までに151億6000万米ドルに達すると予測 | 年平均成長率6.7%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332932&id=bodyimage1】
導入
ATMマネージドサービスプロバイダーは、専門的なATMサービスを取り扱い、管理します。そのサービスには、ATMネットワークの運用・管理、預金の集金・配送、ATMへの入金・通貨管理、スキミング対策監視などが含まれます。さらに、これらのマネージドサービスプロバイダーは、ATMの運用管理を担うことで、銀行、金融機関、その他の事業体がユーザーエクスペリエンスを向上させ、業務効率と収益性を最大化し、生産性の高い業務や顧客獲得などに集中できるようにします。さらに、ATMサービスプロバイダーは、ATMプログラムの所有、管理、運用全体をアウトソーシングするか、個々のサービスを選択するかなど、さまざまなサービス選択オプションを提供しています。
複数の銀行、金融機関、その他多くの金融機関は、ATMを介した口座間振替、小切手決済、請求書振替といった複雑なサービスへのアクセスが容易になったことで、収益の増加を見込んでいます。ATMにおけるテクノロジーの導入と実装の改善が市場の成長を牽引し、より便利で費用対効果の高いサービスを提供し、運用コストを削減しています。
市場動向
スマートATMの無線通信機能が世界のATMマネージドサービス市場を牽引
カードスキミングやカードトラップなどのATM詐欺のリスクを軽減するため、近距離無線通信（NFC）技術を介して顧客のスマートフォンと簡単に通信できるスマートATMが開発されています。NFC技術は、ATMとモバイルアプリ間でデータをワイヤレスで転送する方法です。消費者はNFCで生成されたコードを使用して、モバイルデバイスで銀行口座のロックを解除し、ATMから現金を引き出すことができます。技術の進歩により、スマートATMはATMカードを持ち歩く負担を軽減しました。このように、スマートフォンアプリは金融取引のセキュリティに貢献し、ATM市場の成長を後押ししています。さらに、音声認識、EMV採用、生体認証などの高度なセキュリティ機能の統合により、顧客の金融取引のセキュリティが強化されています。この要因により、インテリジェントATMの採用が大幅に増加し、結果としてATM市場の拡大を後押ししました。
新たな技術の統合により、世界のATMマネージドサービス市場にビジネスチャンスを提供
非接触決済は、ATM市場の拡大に大きく貢献すると考えられています。例えば、Apple PayやAndroid Payは、NFCやQRコードによる非接触決済、事前段階的なモバイル決済といった新技術を可能にし、ATM市場で注目を集めています。様々なエンドユーザーが、これらの新技術の統合により、パーソナライゼーションの強化、顧客識別・認証の近代化、ATMとセルフサービスチャネルのパフォーマンスの最適化などを目的として、高度なATMを導入しています。さらに、スマートフォンのQRコードによるモバイル現金引き出しなどの新サービスの導入により、銀行の顧客は優れたユーザビリティを享受できるようになり、予測期間中にATM市場に大きなビジネスチャンスをもたらすことが期待されます。
地域別インサイト
地域別に見ると、世界のATMマネージドサービス市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAで分析されています。アジア太平洋地域は収益への貢献度が最も高く、7.5%のCAGRで成長すると予測されています。今後数年間、アジア太平洋地域は高い成長率を達成すると予想されています。これは、多くの金融機関がコスト削減、収益増加、顧客ロイヤルティの向上、銀行員との顧客インタラクションの円滑化を目的として、ATMに重点を移しているためです。インドのATM市場を牽引する主な要因は、経済発展、特に都市部における可処分所得の増加、そして高級バンキングからマスバンキングへのパラダイムシフトです。人口の大部分が都市部に居住しているため、銀行は収益増加を目的としてこれらの地域をターゲットにしています。しかし近年、銀行はATMカードサービスを提供することで市場シェアを拡大するため、地方地域に重点を移しています。インド準備銀行は最近、非銀行機関にホワイトラベルATMカテゴリーのATMの設置を許可しました。これにより、インド国内のホワイトラベルATMの数が増加し、アジア太平洋市場の成長が促進されると期待されています。
