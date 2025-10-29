「和菓子ではない」ことから始まる、新しい菓子の時代。新ブランド『NOT WAGASHI』から、透明な「クリスタルチーズサンド」を発売。

ナショナルデパート株式会社

ナショナルデパート株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役：秀島康右）は、新ブランド「NOT WAGASHI（ノット和菓子）」の第一弾として、『クリスタルチーズサンド』と『ヒスレー』を11月16日に東京工場にて発売いたします。ECサイトは本日より予約受付開始。

「NOT WAGASHI」（ノット和菓子）は、和菓子の文脈を参照しながらも、その定義そのものを否定することで新しい美意識を創出する菓子です。

クリスタルチーズサンド

ガラスのように透き通る錦玉羹のシェルの内部に、塩味を帯びたクリームチーズを挟み込む。

サンド系のスイーツの弱点だったクリームやソースがこぼれることを防ぎました。



光を通す素材と、光を吸う素材がひとつの断面に並ぶこの菓子は、

味覚以前に“造形”として成立することを意図しています。

それは「美味しさ」の手前にある、“形の感覚”を呼び覚ます体験です。

従来の和菓子が「時間と記憶を包む器」だったとすれば、

この菓子は「存在そのものを提示するオブジェクト」。

光が菓子を透過し、味が構造に還る瞬間に、

“食べる”という行為が美学に変わります。

透明な琥珀羹の中にはのびーるきびだんごのもちもち食感が。

ブランドの理念

「NOT WAGASHI」は、単なるカテゴリーの否定ではありません。

それは、“和菓子ではない”ことで、和菓子の本質を浮かび上がらせる試みです。

伝統形式をなぞることでも、伝統に逆らうことでもなく、

“和菓子”という言葉が長い時間をかけて担ってきた「日本的な美意識の構造」そのものを、いま一度設計し直す。

そのための最初の回答が、「クリスタルチーズサンド」です。

きびだんごいりベリーソース入りキャラメルソースでバスクチーズケーキをイメージ洋酒漬けドライフルーツの大人味トロピカルフルーツソースいり濃厚ミルクソース入り

秘するという新しい価値

HISLEY（ヒスレー）は、「秘すれば花」という能の思想を起点に、“見せない”をテーマにした菓子の新体系です。

高濃度の生クリームをあんこで包む。和菓子の「あんこ」で「包む」を起点として、洋菓子でも和菓子でもない新たなカテゴリーを生み出します。



それは、NOT WAGASHIが「和菓子という概念を外側から再構築する」運動であるのに対し、HISLEYは“内側から消えていく美”を造形として定義する試みです。

可視性と不可視性、開示と秘匿。その緊張のあいだに、現代の“菓子”がどこまで人の感情を運べるかを問う――。

この二つのブランドは、互いに対立するのではなく、“見えること”と“見えないこと”のあわいを共有する双曲線として存在します。

秘白（ひはく）面白（おもしろ）安納芋（あんのう）仏栗（ふつぐり）紫芋（しとう）南瓜（なんか）

【NOT WAGASHIについて】

「NOT WAGASHI」は、和菓子を否定するのではなく、「文化をどう継ぐか」という問いを現代の感性に接続する社会的プロジェクトです。

形式や伝統が先行する時代において、“なぜこの形でなければならないのか”という根源的な疑問を提示すること。

それがこの菓子の最大の目的です。

和菓子が日本文化の象徴であるならば、

その象徴を一度分解し、再構築することこそが、

今の社会における“新しい継承”だと私たちは考えています。

【商品情報】

シリーズ名：NOT WAGASHI

商品展開：クリスタルチーズサンド、HISLEY（ヒスレー）

発売日：2025年11月16日

販売場所：東京工場：東京都目黒区八雲2-6-11

販売価格：クリスタルチーズサンド 各 298円、HISLEY（ヒスレー）各 328円（いずれも税込）

保存方法：店頭は要冷蔵、ECは要冷凍（-18℃以下）

内容量：1個入（個別包装）

賞味期限：店頭は2日間、ECは14日間

ECの発送方法：冷凍便

販売サイト：https://depa.stores.jp/



ナショナルデパート東京工場

販売所：東京都目黒区八雲2-6-11

営業：不定休（12:00～17:00）

お問い合わせ：03-6421-1861

※営業時間・在庫については要電話確認

ナショナルデパート株式会社

本社：岡山県岡山市北区天神町9-2