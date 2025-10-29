歴代30作品以上が実際にアニメ化された

「アニメ化してほしいマンガランキング」が今年も開催決定!

― 結果は授賞式にて発表 ―

「アニメ化してほしいマンガランキング」は、これまでに販売されたマンガ単行本、または連載中の作品の中から “アニメ化してほしいと思うマンガ”や“多くの人に見てほしいと思う作品”が一般投票によって選出される「AnimeJapan」恒例の大人気企画。

アニメ・漫画好きからは通称《アニラン》の名で親しまれる本企画は、知る人ぞ知る隠れた名作から話題作まで、毎年幅広い作品がノミネートされ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクイン。

昨年は総投票数15万票超え、さらにアニメ化を果たし、一世を風靡する大ヒットを呼ぶなど、“殿堂入りアニメの発掘の場”として注目を集める企画となっています。

皆様からノミネート作品の募集を開始！あなたがアニメで見てみたいと思うマンガを是非推薦してください。

アニメ化してほしいマンガランキングについて

「アニメ化してほしいマンガランキング」とは、これまでに販売されたマンガ単行本、または連載中の作品の中から、”アニメ化してほしいと思うマンガ”や、”大勢の人に見てほしい”と思う作品が、一般投票によって選ばれる「AnimeJapan」の恒例行事。

今年で9回目の開催となり、昨年は総投票数15万票を超え、SNSを中心に大きな盛り上がりをみせました。

投票スケジュール

【ノミネート作品募集】

2025年10月29日(水)～2025年11月16(日)

【ランキング本投票】

2025年12月24日(水)～2026年1月30日(金)

【結果発表＆授賞式】

2026年3月 開催予定

ノミネート作品条件

・これまでに販売されたマンガ単行本(WEBコミックも可)

・連載中（未単行本化）でも可

・アニメ化(TV、劇場版、OVAなど)されていないマンガ作品に限る ※ただし、未アニメ化で実写化された作品は可

・殿堂入りした作品を除く

詳しくは公式サイト（https://anime-japan.jp/activities/ajranking/）をご確認ください。

TOP10作品は授賞式で発表！さらにAnimeJapan 2026会場内での展示も！

TOP10作品の発表は、2026年3月に開催される「アニメ化してほしいマンガランキング2026 授賞式」にて行われます。

TOP10に輝いた作品は表彰に加え、AnimeJapan 2026会場内でのPR展示や受賞PVの上映が贈呈されます。





AnimeJapan 2026について

2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積でさらなる盛り上がりを目指して開催いたします。

アニメ関連企業による出展ブースや人気作品のステージを楽しむことができるパブリックデイは3月28日(土)・29日(日)、商談・ビジネスを目的としたビジネスデイは3月30日(月)・31日(火)、ファミリー・キッズ向けのアニメに関する展示やステージが行われる入場無料のファミリーアニメフェスタ2026は3月28日(土)・29日(日)に開催いたします。





公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj