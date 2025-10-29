こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
NY発ステーキハウス「American Cut」が「スカルペッタ東京」に登場― 両ブランドのDNAが交わる期間限定ポップアップ ―2025年12月2日（火）～ 2026年2月28日（土）開催
アメリカ・ニューヨークに本店を持つモダン・イタリアンのアジア1号店「スカルペッタ東京」（所在地：東京都港区虎ノ門、支配人：石橋 大輔）は、2025年12月2日（月）から2026年2月28日（土）までの期間限定で、本店の「Scarpetta New York」と同じく「LDV Hospitality」が運営するモダン・ステーキハウス「American Cut」とのコラボレーションによる特別ポップアップイベントを開催いたします。
期間中は、「American Cut」のエネルギッシュなメニューをコース仕立てでご堪能できる特別ディナー「American Cut Signature Dinner」と、「スカルペッタ東京」の洗練されたホスピタリティが出会う、特別なダイニング体験をお届けします。
▲「American Cut Signature Dinner」イメージ
ニューヨークのエネルギーを、スカルペッタ東京で
今回のポップアップでは、「American Cut」のシグニチャーメニューを味わえる特別コースをご用意しました。シーフードのコールドアペタイザーに始まり、名物の「ロブスターのスパイシービスク テキサストースト」、そしてメインには豪快に焼き上げた500gの国産牛Tボーンステーキ（2名様分）を。オニオンリングや野菜のピュレなど、定番のサイドディッシュも合わせてお楽しみいただけます。コースの締めくくりには、アメリカンダイナーを思わせる「クラッカージャックサンデー」。キャラメルポップコーンとピーナッツブリトルを大胆に重ね、遊び心とボリュームを詰め込んだ一品です。
クラシックなステーキハウス文化を再解釈し、大胆さと洗練さを併せ持つ“現代のニューヨークグリル体験”を東京・虎ノ門で。いつものスカルペッタとは異なる、エネルギッシュでスピリットあふれる夜をご体験ください。
＜コース概要＞
「American Cut Signature Dinner」（全7品）
RAW BAR
・MARKET CEVICHE - Lime, Onion, Cilantro
本日のセヴィーチェ
・TUNA TARTARE - Avocado, Wasabi aioli
マグロのタルタル
・SHRIMP COCKTAIL - Batch 21 cocktail sauce
シュリンプカクテル
APPETIZER
・CHILI LOBSTER WITH TEXAS TOAST
ロブスターのスパイシービスク テキサストースト
STEAK
・JAPANESE BEEF T-BONE STEAK 500g（for 2 people）
国産牛のTボーンステーキ 500g（2名様分）
SAUCES
RED WINE / CHIMICHURRI / PEPPERCORN
赤ワイン / チミチュリ / ペッパーコーン
DESSERT
CRACKER JACK SUNDAE
- Caramel Popcorn, Peanut Brittle, Popcorn Ice Cream
クラッカージャックサンデー
COFFEE
コーヒー
提供概要
提供期間：2025年12月2日（火）～2026年2月28日（土）
料金：お一人様 15,000円（税込・サービス料別）
時間：17:30～20:30 L.O.（土曜 17:00～20:30 L.O.）
※シェアスタイルコースとなります。
※入荷の都合により、メニュー内容が変更になる場合がございます。
※2025年12月19（金）～27日（土）はクリスマス営業のため販売休止となります。
American Cut https://www.americancutsteakhouse.com/
2013年にニューヨーク・トライベッカで誕生したモダン・ステーキハウス。
“ステーキハウス”というニューヨークのクラシックな食文化を敬いながらも現代的な感性を融合させ、定番料理やカクテルに独創的なスタイルを提案しています。代表的な「チリロブスター」や「パストラミ・リブアイ」に加え、40oz（約1.1kg）のトマホークチョップのフランベやスモーク・オールドファッションなど、テーブルサイドで仕上げる演出も魅力のひとつ。“WORLD’S 101 BEST STEAK RESTAURANTS”や、“TIME OUT NEW YORK”、“Condé Nast Traveler”などのメディアにも、アメリカを代表するステーキハウスとして選出されており、力強くも洗練された味わいで、ニューヨークのダイニングシーンを象徴するレストランとして高く評価されています。
LDV Hospitality https://ldvhospitality.com/
LDV Hospitalityは、2008年にニューヨークで創業し、世界各地でレストランやバーを展開するブティック・ホスピタリティグループ。
モダン・イタリアン「Scarpetta」、モダン・ステーキハウス「American Cut」など9ブランドを運営しています。その理念の根幹にあるのは、「La Dolce Vita（ラ・ドルチェ・ヴィータ）＝“良き人生”」という哲学。誠実な料理、温かなサービス、洗練された空間を通じて、ゲストに喜びと余韻をもたらす体験を創り出しています。
Scarpetta
2008年、ニューヨークで最もファッショナブルなトレンド集積地であるミートパッキング地区に開業しました。現在はセントジェームズに移転し、“a dinner party of effortless elegance”（気取らない、でもエレガントなサービス）でセレブリティや本物を知る大人達も足繁く通うニューヨークの 人気イタリアンレストランとして、愛され続けています。現在はアメリカ国内を含む6カ国8店舗※を展開しており、ニューヨーク・タイムズ紙から3つ星の評価を獲得。世界から注目されているレストランです。※2025年10月29日時点
Scarpettaロゴの由来
スカルペッタのシグネチャーメニュー「トマトバジル」のソースと同じ色をロゴカラーに使用し、お皿に残ったソースをパンですくった時(スカルペッタ)に残る痕跡を表現。お皿に残ったソースでも、見方によっては芸術のように美しいという創業者ジョン・メドゥの想いが込められています。
スカルペッタ東京 店舗概要
レストラン名：スカルペッタ東京
住所 ：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー1F
電話番号 ：03-6450-1360
営業時間 ：火-金 17:30-23:00（L.O. 22:00）
土曜 14:00-23:00（L.O. 21:30）
※日曜、月曜定休
年末年始休業 ：2025年12月28日（日）～2026年1月5日（月）
座席数 ：157席（メインダイニング64席/バー34席/テラス37席/個室3室 6名・10名・12名）
オンライン予約 ：https://www.tablecheck.com/shops/scarpetta-tokyo/reserve
ホームページ ：https://scarpettatokyo.com/
インスタグラム ：https://www.instagram.com/scarpettatokyo/
本件に関するお問合わせ先
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
マーケティング部 マーケティング・広報担当：神事 まゆみ
TEL：03-6409-2805 E-MAIL：pr@mt-restaurant.com
関連リンク
スカルペッタ東京
https://scarpettatokyo.com/
American Cut
https://www.americancutsteakhouse.com/
