スズキとBASF、次世代四脚モビリティMOQBA2におけるサステナビリティに貢献する素材の活用を探求

「MOQBA2次世代四脚モビリティにおけるスズキとの協業は、パートナーシップが次世代モビリティへの移行加速を可能にすることの証と考えています。素材イノベーションは性能だけでなく、デザインやユーザー体験の新たな可能性を切り拓きます」と、BASFパフォーマンスマテリアルズ事業本部 アジア太平洋地域のシニア・バイスプレジデントであるアンディ・ポスルスウェイトは述べています。「スズキのデザインチームと密に連携することで、先進素材がユーザーの安全性や快適性を高めるだけでなく、都市化や高齢化といったトレンドを踏まえ、パーソナルモビリティの未来像を再定義する一助となることを目指しています。」



スズキ株式会社(本社：静岡県浜松市)とBASF(本社：ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン)は、スズキのMOQBA2（Modular Quad-based Architecture）次世代四脚モビリティに向けた措定素材の活用を、ともに探求しています。MOQBA2は、段差や階段で四脚を使って昇降が可能なモビリティです。本取り組みの一環として、ジャパンモビリティショー2025では、熱可塑性ポリウレタン（TPU）やポリアミド（PA）などのエンジニアリングプラスチックを含む、さまざまなサステナブルかつ高性能な素材ソリューションを、MOQBA2の多様な用途に向けて提案します。

樹脂の軽量化・リサイクル性・塗装レスを想定したBASFの素材で設計



●BASFの熱可塑性ポリウレタンエラストマー（TPU）



優れた機械的特性（耐久性、耐加水分解性）と高い設計自由度を有し、合成皮革、シートクッション、ハンドル、ハンドル部品、配線カバー、リング、足首カバーなどに適用可能です。TPUは熱可塑性素材のため、使用後のリサイクルプロセスにおいて高い資源循環性を実現します。



●BASFのポリアミド（PA）

