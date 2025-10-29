こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
よくばりスタンプラリー
『横浜・八景島シーパラきっぷ』ご利用者さま限定企画！ 八景島島内をめぐるスタンプラリーを開催！
今回のスタンプラリーでは，「横浜・八景島シーパラきっぷ」を購入し，横浜・八景島シーパラダイスのチケット売り場で，入館券とクーポン券を引き換える際に，「スタンプ台紙」を１枚進呈いたします。そのスタンプ台紙に記載された「ヒント」をもとに，チェックポイントを探し出し，スタンプを３つ集めると，毎月デザインが変わる「スライドポーチ」を各月先着1,000名さま（合計5,000名さま）にプレゼントいたします。また，特別な５日間限定で，「サコッシュ」を各日80名さま（合計400名さま）にプレゼントいたします。
さらに，スタンプを３つ集めた方には，応募用紙も進呈。必要事項をご記入のうえ応募箱に投函すると，ホテル宿泊券や食事券などの賞品が当たる「よくばり賞」もご用意しております。
スタンプを集めながら横浜・八景島をめぐり，水族館で魚を観賞したり，パフォーマンスを楽しんだりと，「横浜・八景島シーパラきっぷ」で1日を満喫いただけます。
京急電鉄は，沿線地域の活性化とご利用の皆さまが楽しく過ごせるさまざまな企画を行ってまいります。
「よくばりスタンプラリー」について
１．概要
（1）キャンペーン期間
2025年11月１日（土）～2026年３月22日（日）
（2）キャンペーン内容
期間中「横浜・八景島シーパラきっぷ」を使って「横浜・八景島シーパラダイス」ご来場のお客さま限定でスタンプ台紙を１枚進呈いたします。
スタンプ台紙に記載されたヒントをもとに，島内３か所に設置されたスタンプを集めていただきます。
スタンプを集めていいただいた方に先着でオリジナルグッズをプレゼントするほか，抽選で宿泊券などの賞品が当たります。
（3）スタンプ達成によるオリジナルグッズのプレゼント
スタンプを３個集めた方には，先着でオリジナルグッズをプレゼントいたします。
①「スライドポーチ」
毎月先着1,000名さま（合計5,000名さま）
※デザインは月ごとに変わります。
スライドポーチ（イメージ）
②「サコッシュ」
特別な５日間限定 各日80名さま（合計400名さま）
※特別な日
11月23日（日・祝），12月24日（水），１月12日（月・祝），２月14日（土），３月22日（日）
サコッシュ（イメージ）
（4）オリジナルグッズの引き換え
引き換え場所 ウエルカムインフォメーション
引き換え時間 10：00～17：00
（5）よくばり賞（抽選）
スタンプを３つ集めた方には，オリジナルグッズ引き換え場所で応募用紙を進呈いたします。
必要事項をご記入のうえ，京急線金沢八景駅の有人窓口に設置された応募箱に投函いただくと抽選で賞品が当たります。
【賞品一覧】
・ホテル宿泊券
ホテル シーパラダイス イン １組２名さま
京急 ＥＸホテル みなとみらい横浜 １組２名さま
※キャンペーン期間終了後に抽選
・八景島島内食事券「ミールクーポン」（2,000円分） 毎月10 名さま（合計50 名さま）
※各月末日に応募を締め切り月ごとに抽選
・Amazon ギフト券（500 円分） 毎月50 名さま（合計250 名さま）
※各月末日に応募を締め切り月ごとに抽選
・えきめんや「かき揚げそば無料引換券４枚セット」（2,200 円相当分) 毎月15 名さま（合計75名さま）
※各月末日に応募を締め切り月ごとに抽選
（6）注意事項
・「横浜・八景島シーパラきっぷ」ご利用の方限定のキャンペーンです。
・スタンプ台紙は，「横浜・八景島シーパラきっぷ」１枚に対して１枚のお渡しとなります。
・スタンプカード１枚につき，オリジナルグッズの引き換えは１個となります。
・スタンプ台紙の有効期限は当日限りとさせていただきます。
・オリジナルグッズは所定数に達し次第引き換えを終了いたします。
・よくばり賞の当選は，商品の発送をもって発表に代えさせていただきます。
・ホテル宿泊券はキャンペーン終了後に抽選いたします。
・スタンプカードは，オリジナルグッズと引き換える際に回収いたします。
２．お客さまのお問い合わせ先
京急ご案内センター TEL.03-5789-8686／045-225-9696
（受付時間）９：00～17：00 年末年始は休業
※営業時間は変更となる場合がございます。
