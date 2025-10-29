

京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，「横浜・八景島シーパラきっぷ」ご利用者さま限定で，スタンプを３つ集めると，先着でオリジナルグッズや抽選でホテル宿泊券などが当たる「よくばりスタンプラリー」を2025年11月１日（土）から2026年３月22日（日）まで実施いたします。



今回のスタンプラリーでは，「横浜・八景島シーパラきっぷ」を購入し，横浜・八景島シーパラダイスのチケット売り場で，入館券とクーポン券を引き換える際に，「スタンプ台紙」を１枚進呈いたします。そのスタンプ台紙に記載された「ヒント」をもとに，チェックポイントを探し出し，スタンプを３つ集めると，毎月デザインが変わる「スライドポーチ」を各月先着1,000名さま（合計5,000名さま）にプレゼントいたします。また，特別な５日間限定で，「サコッシュ」を各日80名さま（合計400名さま）にプレゼントいたします。さらに，スタンプを３つ集めた方には，応募用紙も進呈。必要事項をご記入のうえ応募箱に投函すると，ホテル宿泊券や食事券などの賞品が当たる「よくばり賞」もご用意しております。スタンプを集めながら横浜・八景島をめぐり，水族館で魚を観賞したり，パフォーマンスを楽しんだりと，「横浜・八景島シーパラきっぷ」で1日を満喫いただけます。京急電鉄は，沿線地域の活性化とご利用の皆さまが楽しく過ごせるさまざまな企画を行ってまいります。