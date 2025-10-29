粒子サイズ分析装置市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月22に「粒子サイズ分析装置市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。粒子サイズ分析装置に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
粒子サイズ分析装置市場の概要
粒子サイズ分析装置市場に関する当社の調査レポートによると、粒子サイズ分析装置市場規模は 2035 年に約 709.8 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 粒子サイズ分析装置市場規模は約 415.9百万米ドルとなっています。粒子サイズ分析装置に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.41% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、粒子サイズ分析装置市場シェアの拡大は、デジタル化と自動化の進展によるものです。世界は自動化、スマートファクトリー、インダストリー4.0、IoT接続、データ分析へと移行しており、リアルタイムまたはほぼリアルタイムのデータを提供するために、粒子サイズ分析装置のアップグレードや更新が増加しています。
当社の市場調査によると、今後、デジタル化による自動化システムは、設備投資の約27%を占めると予想されています。アナリストは、業界の自動化への投資により、モニタリングの有効性が向上し、特に製薬業界をはじめとする様々な業界における粒子サイズ分析装置の利用が合理化されると予測しています。
粒子サイズ分析装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/particle-size-analyzer-market/59064173
粒子サイズ分析装置に関する市場調査では、新興市場の拡大と工業化の進展により、市場シェアが拡大する見通しも示されています。世界各国は、生産規模の拡大を目指し、医薬品、化学薬品、食品加工、素材製造に投資しており、プロセス管理と品質保証のための粒子サイズ分析装置の需要が高まっています。世界の産業界は、市場における製品価値を確保するために、品質管理と品質保証のコストを高く設定しています。米国品質協会（ASQ）によると、品質コストは企業の売上高の15―20%を占めることもあります。これは、企業が生産品質を重視していることを示しており、粒子サイズ分析装置の需要増加につながる可能性があります。
しかし、地域間での測定法の統一が不十分なため、今後数年間の市場成長は制約されると予想されます。業界、地域、規制機関間で粒子サイズ測定の方法、規格、報告形式、許容基準がばらばらであることは、製造業者が規制遵守を困難にし、市場の成長を阻害する可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333025&id=bodyimage1】
粒子サイズ分析装置市場セグメンテーションの傾向分析
粒子サイズ分析装置市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、粒子サイズ分析装置の市場調査は、技術別、エンドユーザー産業別、分散タイプ別と地域別に分割されています。
粒子サイズ分析装置市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590641734
