抽選の信頼を支える“印刷インフラ”--抽選会用プリンター市場が年平均4.4%成長へ
抽選会用プリンターは、宝くじの券、領収書、その他関連文書の印刷を目的として設計された特殊なタイプのサーマルプリンターである。これらのプリンターは、主にゲーミング、宝くじ、賭け事関連の環境で使用される。通常、高速かつ耐久性があり、様々な用紙サイズやロール直径の媒体に対して、バーコード、ロゴ、グラフィックスの印刷が可能である。
業界発展の特徴：安定需要と技術革新の融合
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル抽選会用プリンター市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/230038/lottery-printers）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.4%で、2031年までにグローバル抽選会用プリンター市場規模は4.45億米ドルに達すると予測されている。抽選会用プリンターの市場は、従来型の紙媒体ロッタリー需要に加え、オンラインとオフラインを融合した販売チャネルの拡大によって新たな成長局面を迎えている。紙媒体による抽選券は依然として多くの国や地域で信頼されており、印刷需要は底堅い。一方で、デジタル技術の導入により、抽選券の追跡や管理が高度化し、従来のプリンターにもネットワーク接続やセキュリティ認証の付加が求められている。この結果、従来の大量印刷性能に加え、デジタル化とセキュリティ対策を同時に満たす新世代機の需要が高まっている。市場の競争は製品価格だけでなく、機能性・安全性・アフターサービスを含めた総合力で評価されるようになっていることが大きな特徴である。
図. 抽選会用プリンター世界総市場規模
図. 抽選会用プリンター世界総市場規模
図. 世界の抽選会用プリンター市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア(2024年の調査データに基づく;最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている)
図. 世界の抽選会用プリンター市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場規模と主要企業：集中度の高い競争構造
LP Informationの調査によれば、2024年において世界の主要製造業者にはSNBC、Xprinter Group、Star Micronicsなどが含まれており、トップ3企業は売上ベースで約36.0%の市場シェアを占めていた。これは市場が特定企業に一定程度集中していることを意味し、ブランド力や技術開発力を有する企業が競争優位を維持していることを示している。特にアジア圏を拠点とする企業は、低コストかつ高品質な製品供給を背景に国際市場で存在感を強めている。一方で、欧米のメーカーはセキュリティ認証や信頼性評価の面で優位性を発揮しており、地域ごとに強みの異なる競争構造が形成されている。こうした市場構造は、今後のM&Aや提携戦略にも大きな影響を与える可能性がある。
成長ドライバーと将来展望：デジタル融合がもたらす拡張性
抽選会用プリンター市場の成長を支える最大の要因は、抽選事業の社会的信頼性を担保する装置としての不可欠性である。各国政府や公的機関が宝くじを重要な財源として位置付けている以上、信頼性の高い印刷機器の需要は持続する。また、カジノやオンラインプラットフォームとの融合により、抽選券印刷は新たな用途を獲得している。さらに、将来的にはクラウドシステムやブロックチェーン技術との連携が進み、発券から当選確認までを一体的に管理するソリューションへの需要が高まると考えられる。このように、従来の「印刷機」という枠を超えて、抽選会用プリンターはデジタルインフラと結び付いた総合的なソリューション機器へと進化しつつあり、今後の市場は一層の拡張性を備えると見込まれる。
